Abdallah Sima gelingt ausgerechnet an alter Wirkungsstätte Historisches. Der Angreifer führt RC Lens mit einem Fünferpack im Alleingang zum Sieg.

Erst bei seinem dritten Tor fiel sein Jubel etwas überschwänglicher aus, nach seinem fünften Tor hielt Abdallah Sima dann lachend fünf Finger in die Luft. An alter Wirkungsstätte beim Gastspiel bei SCO Angers führte Sima den RC Lens mit einem historischen Fünferpack im Alleingang zu einem 5:2 (1:1)-Erfolg.

Der 25-Jährige ist laut Opta-Daten erst der zweite Spieler, dem in den vergangenen 40 Jahren in der Ligue 1 fünf Tore in einem Spiel gelungen sind. Zuvor schaffte dies nur Eduardo, der beim 7:2-Sieg für Nizza in Guingamp fünfmal getroffen hatte.

Sima erhält seltene Bestnote der L’Équipe

Die französische Sportzeitung L’Équipe würdigte die Glanzleistung mit einer Zehn – eine Bestnote, die nur äußerst selten vergeben wird.

Zweimal geriet Lens durch Amani El Ouazzani (20., 48.) in Rückstand, Sima glich jeweils aus (43., 64.). Mit drei weiteren Treffern (70., 76., 81.) entschied er die Partie zugunsten der Nordfranzosen, die unter der Woche in der Champions League mit 1:3 bei RB Leipzig verloren hatten.

„Das ist etwas Außergewöhnliches. Ich wollte einfach nur Tore schießen, aber die Art und Weise, wie das gelungen ist, ist außergewöhnlich. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben“, sagte Sima bei Ligue1+.

Sima dankt seinen Teamkollegen

In der Saison 2022/23 erzielte Sima in der Ligue 1 insgesamt fünf Tore für Angers – nun gelangen ihm an alter Wirkungsstätte in einem einzigen Spiel so viele Treffer.

„Ohne meine Mitspieler hätte ich niemals fünf Tore geschossen. Ich danke meinen Mitspielern. Ich hoffe, dass dieser Sieg uns guttun wird“, sagte Sima.

DEINE MEINUNG

Für Lens war es der erste Sieg unter dem neuen Trainer Didier Digard. Nach Dino Toppmöller und Yannick Cahuzac ist Digard bereits der dritte Coach, der in dieser Saison bei Lens an der Seitenlinie steht.

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