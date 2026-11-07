Eine diskussionswürdige VAR-Entscheidung sorgt in der Premier League für Aufsehen. Mehr als vier Minuten wird das Foulspiel gecheckt, die anschließend für Gesprächsstoff sorgt.

Am 10. Spieltag der Premier League hat die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Leeds United für Diskussionen gesorgt. Im Mittelpunkt stand ein mehr als vierminütiger VAR-Check nach einem Foul an Tottenham-Stürmer Mathys Tel.

Nach gut einer halben Stunde wurde Tel von Leeds-Verteidiger Jayden Bogle von hinten knapp oberhalb der Ferse getroffen. Obwohl der VAR die Szene mehr als vier Minuten lang überprüfte, blieb das Foul ungeahndet: Bogle bekam weder eine Gelbe noch eine Rote Karte.

Ehemaliger Bayern-Spieler Tel muss verletzt raus

Der VAR begründete die Entscheidung laut eines Statements der Premier League so: „Ich bestätige die Entscheidung auf dem Spielfeld, keine Rote Karte zu zeigen. Beim Hineingehen in den Zweikampf fehlt es an Geschwindigkeit.“

Für Tel hatte das Foul dennoch Folgen: Der ehemalige Spieler des FC Bayern musste nach dem harten Einsteigen des Leeds-Verteidigers verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er verließ das Stadion auf Krücken.

Leeds United gewann die Partie mit 1:0 und zog dadurch in der Tabelle an Tottenham Hotspur vorbei.

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