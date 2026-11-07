Havertz und Arsenal bleiben auf dem Thron

Arsenal festigt die Tabellenspitze in der Premier League durch ein 1:0 gegen Hull City, Newcastle holt ein 1:1 bei Fulham.

Nationalspieler Kai Havertz hat mit Englands Meister FC Arsenal die Tabellenführung in der Premier League gefestigt. Gegen Hull City siegten die Gunners am Samstag mit 1:0 (0:0). Mit 27 Punkten aus zehn Ligaspielen stehen die Londoner, die nun fünf Partien in Folge gewonnen haben, weiterhin an der Spitze.

Den Siegtreffer erzielte Arsenal-Kapitän Martin Ödegaard (72.), Havertz stand in der Startelf und wurde nach 63 Minuten ausgewechselt. Verfolger Manchester City kann am Abend (18.30 Uhr) mit einem Sieg gegen Oliver Glasners Nottingham Forest wieder auf drei Punkte heranrücken.

DFB-Spieler punkten in der Premier League

Derweil kam DFB-Verteidiger Malick Thiaw, der wie Havertz von Bundestrainer Jürgen Klopp für die kommenden Nations-League-Spiele in Serbien und gegen die Niederlande (13. und 16. November) nominiert wurde, mit Newcastle United zu einem 1:1 (0:0) beim FC Fulham.

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