Nach rumpeligem Saisonstart hat Marco Rose mit Bournemouth die Kurve bekommen. In einem Interview verrät er, wie er mit anfänglichen Zweifeln umging.

Vor wenigen Wochen noch angezählt, inzwischen auf einer Erfolgswelle: Marco Rose hat beim Premier-League-Klub AFC Bournemouth eine bemerkenswerte Kehrtwende hingelegt. Acht Pflichtspielsiege in Folge, darunter ein Triumph bei Manchester United – und der deutsche Teammanager? Bleibt gelassen.

„Wenn du dich davon leiten lässt, was die Leute über dich sagen oder was in irgendwelchen Zeitungen geschrieben wird, verlierst du dich“, sagte Rose im Interview mit der Times. Diese Gelassenheit musste sich der 50-Jährige allerdings erst erarbeiten – auch dank Mats Hummels.

Als Trainer von Borussia Dortmund hatte Rose einst eine eiserne Pünktlichkeitsregel eingeführt: Wer zu spät zur Spielbesprechung erschien, spielte nicht. Gleich vor seinem ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen erwischte es ausgerechnet Hummels – wegen zwei Sekunden Verspätung. Als anschließend weitere Profis zu spät kamen, erkannte Rose die Tücken seiner eigenen Vorgabe. „Da habe ich mich mit dieser Regel selbst angeschmiert“, erzählte der frühere Bundesliga-Coach. Inzwischen drückt er bei gelegentlichen Verspätungen auch mal ein Auge zu.

Rose erlebt Aufschwung in der Premier League

Beim Klub von der englischen Südküste zahlt sich diese Lockerheit inzwischen aus. Nach sechs sieglosen Ligaspielen zum Auftakt geriet Rose früh unter Druck, hielt aber unbeirrt an seinem Weg fest. „Ich bin inzwischen so erfahren, dass ich weiß, wie es läuft“, sagte er. Die Mannschaft habe trotz der ausbleibenden Ergebnisse Qualität gezeigt. Statt über taktische Veränderungen habe man deshalb vor allem darüber gesprochen, wie sich die letzten „drei oder vier Prozent“ herausholen ließen.

Der Höhenflug hat Bournemouth auf Platz sieben inzwischen sogar in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen geführt. Rose kennt jedoch die Grenzen des Vereins, dessen Leistungsträger regelmäßig das Interesse finanzstärkerer Konkurrenten wecken. „Wir sind nicht der größte Klub. Wir werden auch nie der größte sein“, sagte er. Verkäufe von Leistungsträgern seien im Winter dennoch nicht geplant. „Wir schreiben unsere eigene Geschichte, und darauf sind wir stolz.“

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