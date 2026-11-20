Die erste Trainingseinheit von Mauricio Pochettino bei Manchester United verlief anders als geplant.

Nach unerlaubten Aufnahmen von der ersten Trainingseinheit des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United unter seinem neuen Teammanager Mauricio Pochettino hat sich ein Drohnenpilot öffentlich entschuldigt. Der Betreiber des YouTube-Kanals „CC Overview“ hatte am Donnerstag zwölf Minuten Filmmaterial vom Trainingsgelände in Carrington veröffentlicht. Am Freitag entfernte er das Video und räumte eine „totale Fehleinschätzung“ ein.

Die Aufnahmen zeigten Pochettino bei der Vorbereitung auf das Premier-League-Spiel beim Erzrivalen FC Liverpool am Sonntag (17.30 Uhr/Sky). Der 54-jährige Argentinier hatte erst in dieser Woche seine Arbeit bei den Red Devils aufgenommen.

„Es war eine totale Fehleinschätzung meinerseits, Teile der Trainingseinheit von Manchester United in Carrington zu filmen“, sagte der Drohnenpilot, der sich als Colin bezeichnet. Der Drohnenflug sei zwar rechtlich zulässig, sein Verhalten jedoch unethisch gewesen.

Er habe den Fans lediglich erstmals Bilder von Pochettino im Trainingsanzug von Manchester United zeigen wollen. Zudem sei er fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Einheit noch nicht richtig begonnen habe und lediglich ein harmloses Aufwärmprogramm zu sehen sein würde.

Der Betreiber entschuldigte sich ausdrücklich bei Manchester United, Pochettino und den Spielern. Zugleich betonte er, dass weder der FC Liverpool noch ein anderer Klub an der Aktion beteiligt gewesen sei. Manchester United äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.