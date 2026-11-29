Die Schiedsrichterentscheidungen im Spitzenspiel beim FC Arsenal bringen Manchester City auf die Palme. Nun will der Klub offiziell Konsequenzen einleiten.

Manchester City hat sich nach dem Premier-League-Spitzenspiel beim FC Arsenal (2:2) in einer offiziellen Stellungnahme zu Wort gemeldet und Konsequenzen in Bezug auf die Schiedsrichter-Entscheidungen angekündigt.

Man sei „sehr enttäuscht über eine Reihe von Entscheidungen, die die Schiedsrichter während des Spiels“ getroffen hätten, schrieb der Klub in einem offiziellen Statement. „Der Verein wird sich am Montag schriftlich an Pro Ref (Schiedsrichterorganisation in England; Anm. d. Red.) wenden, um eine umfassende Erklärung zu den wichtigsten Entscheidungen im Spiel zu verlangen, einschließlich der Entscheidungsprozesse auf dem Spielfeld und der Anwendung des VAR.“

Manchester City ärgerte sich über den Referee Manchester City ärgerte sich über den Referee © IMAGO/Colorsport

Was war passiert? Tief in der Nachspielzeit hatte City-Verteidiger Josko Gvardiol einen Ball in Richtung Tor geköpft. Viktor Gyökeres blockte die Kugel eindeutig mit ausgestrecktem Arm ab – doch nach Rücksprache mit Videoschiedsrichter Darren England verzichtete Referee John Brooks auf einen Elfmeterpfiff. Die Entscheidung löste in weiten Teilen der englischen Presse Unverständnis aus.

„Wir erwarten eine ausführliche Stellungnahme“

Auch City selbst sah sich eindeutig benachteiligt. Denn neben dem Handspiel von Gyökeres hatte es einige weitere strittige Szenen gegeben, die Brooks aus City-Sicht zuungunsten der „Skyblues“ entschieden hatte.

So wurde Jeremy Doku etwa von Bruno Guimaraes an den Haaren gezogen, doch eine Strafe gab es nicht. Auch das 2:2 durch Jurrien Timber war kontrovers: City-Keeper Gianluigi Donnarumma hatte von Gabriel einen Schlag in den Nacken bekommen.

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All das will der Klub nun nicht auf sich sitzen lassen. „Wir erwarten eine ausführliche Stellungnahme und werden uns auch weiterhin für die Interessen des Vereins, unserer Spieler und unserer Fans einsetzen und diese verteidigen“, ließ City verlauten.

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