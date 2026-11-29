Spät in der Nachspielzeit bekommt Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres einen Ball eindeutig an die Hand, doch der Elfmeterpfiff bleibt aus. Die englische Presse tobt.

Erhitzte Gemüter beim Topspiel der englischen Premier League! Beim 2:2 zwischen dem FC Arsenal und Manchester City hat eine späte Schiedsrichter-Entscheidung für reichlich Unmut gesorgt.

Was war passiert? In der Nachspielzeit köpfte Josko Gvardiol den Ball aus kurzer Distanz aufs Tor. Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres blockte diesen eindeutig mit dem ausgestreckten Arm ab (90+7.), der Ball wäre vermutlich im Netz gelandet. Die „Skyblues“ forderten vehement einen Handelfmeter – und tatsächlich schaltete sich der Video Assistant Referee (VAR) ein.

Diese Szene sorgte für große Diskussionen Diese Szene sorgte für große Diskussionen © IMAGO/Shutterstock

Doch nach kurzer Ansicht der Videobilder wurde dem Unparteiischen John Brooks mitgeteilt, keinen Strafstoß zu geben. Stattdessen wurde die Partie mit einem Freistoß fortgesetzt und kurze Zeit später abgepfiffen. Die City-Spieler konnten es nicht fassen und belagerten Brooks nach Abpfiff, offenbar auf der Suche nach einer Erklärung für seine kontroverse Entscheidung.

„Der offensichtlichste Elfmeter“

Auch in der englischen Presse löste das Ausbleiben des Elfmeterpfiffes großes Unverständnis aus: „Wenn ich Trainer oder Manager von Manchester City wäre, würde ich mich darüber lautstark beschweren“, sagte England-Legende Gary Neville bei Sky Sports. „Manchmal springt man mit erhobenem Ellbogen, man springt aber nicht mit vor sich ausgestreckten Armen. Das ist eine schockierende Entscheidung.“

„Das ist wohl der offensichtlichste Elfmeter, den man sich vorstellen kann. Die Spieler von City sind außer sich – und das zu Recht“, titelte die englische Sun.

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Das Premier League Match Centre veröffentlichte nach der Partie auf X die Kommunikation, die zwischen Brooks und dem VAR Darren England stattgefunden haben soll. Brooks habe gesagt: „Es könnte eine Hand getroffen worden sein, ich glaube aber nicht, dass es absichtlich war.“

Diese VAR-Entscheidung sorgt für Ärger

Daraufhin antwortete England: „Es ist die linke Hand. Sie ist angelegt.“ Die Bilder zeigten aber: Der Ball hatte Gyökeres an der rechten Hand getroffen. Diese war klar ausgestreckt.“

TV-Experte Micah Richards, der selbst für Manchester City gespielt hatte, sprach bei Sky Sports von einer „schändlichen Entscheidung“. „Wann springt man so? Man springt nie so!“

Auch Thomas Hitzlsperger, der die Partie in Deutschland auf Sky begleitete, wurde deutlich: „Das ist für mich nicht zu erklären. Da muss man Elfmeter geben. Nicht nachvollziehbar!“ Bereits vor der Szene um Gyökeres hatte es einige strittige Situationen gegeben.

Auch ein Arsenal-Tor sorgt für Diskussionen

So wurde Jeremy Doku etwa von Jurrien Timber vermeintlich an den Haaren gezogen, doch der Niederländer kam ohne Strafe davon. Auch der Treffer zum 2:2-Ausgleich durch ebenjenen Timber sorgte für Diskussionen: City-Keeper Gianluigi Donnarumma bekam bei einem Eckball den Ellenbogen in den Nacken und segelte unter dem Ball hindurch.

Timber wartete am langen Pfosten und drückte den Ball über die Linie. Lange wurde ein vermeintliches Handspiel Timbers überprüft, doch das Tor zählte, weil er wohl mit der Hüfte an der Kugel war. „Man sieht deutlich, dass Gabriel ihm dort mit dem Ellbogen gegen den Kopf stößt. Wenn jemand einen Ellbogenstoß gegen den Kopf bekommt, erwartet man, dass ein Foul gepfiffen wird. So einfach ist das“, ärgerte sich Richards über das Tor.

City-Coach Enzo Maresca gab sich nach Abpfiff verhältnismäßig milde: „Das ist für uns ein bitterer Moment, was das Pech mit dem Schiedsrichter angeht. Hoffentlich haben wir in Zukunft mehr Glück“, sagte der Italiener.

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