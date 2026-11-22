Manchester Uniteds Verteidiger Leny Yoro fliegt gegen Liverpool nach wenigen Minuten vom Platz. In England muss der Franzose dafür Kritik einstecken, Didi Hamann sieht die Schuld vor allem beim Schiedsrichter.

Es war wohl die spielentscheidende Szene im Kracher-Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United (4:0): United-Verteidiger Leny Yoro sah bereits in der achten Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.

Zuvor hatte sich Ex-Bayern-Profi Matthijs de Ligt bei einem langen Ball verschätzt. „Zwischen den beiden den Ball durchzulassen, ist unverzeihlich“, sagte der frühere United-Verteidiger Gary Neville bei Sky Sports. „Es ist, als hätten diese Jungs nie eine grundlegende Ausbildung darin erhalten, wie man verteidigt.“

Leny Yoro bekommt die Rote Karte gezeigt Leny Yoro bekommt die Rote Karte gezeigt © IMAGO/News Licensing

Gary Neville kritisiert auch Yoro

Nach einem langen Zuspiel von Ronald Araújo war Liverpool-Stürmer Alexander Isak mühelos am schlecht orientierten de Ligt vorbeigelaufen. Yoro eilte zurück und brachte Isak im Laufduell zu Fall – Schiedsrichter Sam Barrott zeigte ihm die Rote Karte.

Neville bemängelte, Yoro habe zu spät reagiert und schlecht antizipiert: „Es ist so ungeschickt von Yoro, er macht viele solcher Fehler.“ Isak habe womöglich bewusst verzögert, damit Yoro in ihn hineinlaufe, doch das sei naiv verteidigt gewesen.

Rote Karte für Hamann eine Fehlentscheidung

Für Deutschlands Sky-Experten Didi Hamann war der Platzverweis eine Fehlentscheidung: „Ne, also das ist keine Rote Karte“, erklärte er in der TV-Übertragung. „Der macht ja gar nichts. Der Yoro macht da gar nichts. Das ist für mich keine Rote Karte. Ich hätte sie auf dem Feld nicht gegeben.“

Leny Yoro sah gegen Liverpool schon nach acht Minuten die Rote Karte Leny Yoro sah gegen Liverpool schon nach acht Minuten die Rote Karte © IMAGO/Propaganda Photo

„Das ist für mich eine wahnsinnig harte Entscheidung. Er versucht ja noch wegzugehen. Er läuft Richtung in eigenes Tor – in einer geraden Linie. Der Isak kreuzt und lässt dann den linken Fuß hängen, weil er weiß, dass er an den Ball nicht mehr hinkommt. Aber er (Yoro, Anm. d. Red.) kann natürlich nichts dafür. Der Fehler war von de Ligt, er wartet auf den Torwart.“

DEINE MEINUNG

Auch für den Geschmack von Pochettino war die Entscheidung zu hart: „Für jeden, der schon einmal Fußball gespielt hat, ist klar, dass das keine Situation für eine Rote Karte war“, monierte er nach dem Abpfiff. „Das Spiel hat sich komplett gewendet. Der Schaden ist angerichtet. Das ist so schmerzhaft. Es war eine völlig unfaire Situation, die sich da ereignet hat.“

Unschöne Rückkehr für de Ligt – Wirtz trifft

Neville hingegen zeigte Verständnis für de Ligt, der nach langer Pause erst vor rund einem Monat in Como zurückgekehrt war und in der Premier League zum ersten Mal seit 357 Tagen in der Startelf stand: „Es ist wirklich schwer zurückzukommen“, meinte der TV-Experte. „Das ist so, als würde man nach sechs Pints Fußball spielen. Das ist ein seltsames Gefühl.“

Vielmehr kritisierte er Yoros Positionierung: „Du musst deinen Mitspieler absichern.“ Unterzahl und Rückstand trafen das Team von Pochettino früh: Dominik Szoboszlai brachte Liverpool in Führung (10.), Florian Wirtz erhöhte noch vor der Einwechslung von Harry Maguire auf 2:0 (13.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.) sogar auf 4:0.

Auch der frühere United-Kapitän Roy Keane bemängelte in der Halbzeit die Szene. „Als Verteidiger rechnest du immer mit dem Schlimmsten“, sagte Keane und fand, Yoro habe keine Chance gehabt, den Ball zu erreichen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.