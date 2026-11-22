Manchester United wird beim Debüt von Trainer Mauricio Pochettino beim FC Liverpool gedemütigt.

Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool haben Trainer Mauricio Pochettino den Einstand bei Manchester United gründlich verdorben: Die Reds gewannen verdient mit 4:0 (2:0) und vergrößerten die Krise beim englischen Fußball-Rekordmeister.

„Es tut so weh, wir spüren den Schmerz über diese Niederlage, aber wir müssen den Kopf oben behalten und diese Wut in Energie umwandeln, um ab morgen mit der Arbeit für das nächste Spiel zu beginnen“, sagte Pochettino. „Wir müssen geschlossen auftreten, wir müssen alle zusammenstehen.“

Mauricio Pochettino (M.) verlor bei seinem Einstand als Trainer von Manchester United Mauricio Pochettino (M.) verlor bei seinem Einstand als Trainer von Manchester United © IMAGO/News Licensing

Manchester spielte schon ab der achten Minute in Unterzahl, da Leny Yoro Rot wegen einer Notbremse sah. Dominik Szoboszlai brachte Liverpool direkt im Anschluss in der zehnten Minute in Führung, der formstarke Wirtz erhöhte drei Minuten später akrobatisch auf 2:0. Es war sein zweites Saisontor.

„Selbst in Pochettinos schlimmsten Albträumen hätte er sich nicht vorstellen können, dass seine Mannschaft mit einem Mann weniger und zwei Toren Rückstand dasteht – ein formloses, hoffnungsloses Durcheinander“, ging The Sun hart mit den Red Devils ins Gericht.

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Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.) nach toller Vorarbeit von Wirtz sorgten schließlich für die höchste Saisonpleite von United.

Presse zerlegt ManUnited: „Autounfall in Zeitlupe“

„Mauricio Pochettinos Amtszeit als Cheftrainer von Manchester United begann auf dramatische Weise, als seine Mannschaft vom Rivalen Liverpool vernichtend geschlagen wurde und damit weiterhin in der Abstiegszone der Premier League verharrt“, befand BBC. „Diese Leistung und dieses Ergebnis haben deutlich gemacht, wie groß die Herausforderung ist, vor der Pochettino steht, wenn er die Mannschaft in der Tabelle nach oben bringen will.“

Dabei hatte Manchester große Hoffnungen in den Argentinier Pochettino als Nachfolger des glücklosen Michael Carrick gesetzt. Doch auch der frühere US-Nationalcoach, der erst am Freitag vorgestellt worden war, konnte die Talfahrt des Tabellenvorletzten der Premier League nicht stoppen. Für Manchester war es am elften Spieltag bereits die fünfte Niederlage (bei nur einem Sieg).

Die Daily Mail verglich die Lage im roten teil Manchesters mit einem „Autounfall in Zeitlupe“.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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