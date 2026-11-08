Historischer Fehlstart von Manchester United

Manchester United erlebt einen historischen Fehlstart gegen Aston Villa. Ein Ex-Münchner schockt die Red Devils.

Manchester United hat im Premier-League-Heimspiel gegen Aston Villa (JETZT IM LIVETICKER) einen Fehlstart historischen Ausmaßes hingelegt.

Die Red Devils lagen am Sonntag im Old Trafford bereits nach drei Minuten und 40 Sekunden mit 0:2 zurück. Jacob McGinn brachte die Gäste schon in der ersten Minute in Führung, der Ex-Münchner Nicolas Jackson legte in der 4. Minute nach. Damit kassierte Manchester United erstmals in seiner Premier-League-Geschichte zwei Gegentore innerhalb der ersten vier Minuten einer Partie.

Manchester United historisch schlecht

Die Presse war schockiert. Die Daily Mail schrieb: „Man kommt seit 25 Jahren in dieses Stadion, und was man in den letzten Tagen gesehen hat, war so außergewöhnlich wie kaum etwas, das man je erlebt habe.“ Auch die BBC fand deutliche Worte: „Ach du Schande! Man kann es nicht glauben. Das ist einfach armselig verteidigt.“

Gegen Aston Villa steht die Mannschaft somit früh mit dem Rücken zur Wand und musste bereits nach wenigen Minuten einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen.

Aber: Bis zur Pause hatten Bruno Fernandes und Youri Tielemans die Partie wieder ausgeglichen. Sollten die Red Devils nicht gewinnen, rutschen sie jedoch auf einen Abstiegsplatz ab.

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