United-Irrsinn überlagert Goretzka-Premiere

Die Red Devils kommen nach 0:2 und 2:4 zweimal zurück. Leon Goretzka feiert seinen Premierentreffer in der Premier League.

In einem wilden Spektakel hat der englische Krisenklub Manchester United den nächsten herben Rückschlag in der Premier League abgewendet. Gegen Aston Villa um Premierentorschütze Leon Goretzka lag der Rekordmeister um den angezählten Teammanagers Michael Carrick früh mit 0:2 und am Ende bis in die Nachspielzeit 2:4 hinten, feierte mit dem 4:4 (2:2) dann aber einen Punkt für die Moral.

“Wenn wir einen machen, ist hier immer alles möglich in solchen Momenten. Wir haben es uns aber selbst sowas von schwer gemacht durch Fehler, die nicht passieren dürfen“, sagte Coach Michael Carrick der BBC.

Alysson (2.) und der ehemalige Bayern-Stürmer Nicolas Jackson schockten die Red Devils und sorgten nach drei Minuten und 42 Sekunden für den frühsten 0:2-Rückstand der United-Klubgeschichte. Bruno Fernandes (16.) per Foulelfmeter und Youri Tielemans (44.) brachten die Gastgeber, die unter der Woche durch den 3:2-Sieg in der Champions League gegen die AS Rom eine zweimonatige Sieglos-Serie beendet hatten, zur Pause zurück, doch John McGinn (48.) per Foulelfmeter und Ex-Nationalspieler Goretzka (53.) stellten den alten Abstand nach dem Seitenwechsel schnell wieder her.

Goretzka trifft erstmals für Villa

Für den ehemaligen Münchner war es im achten Spiel der erste Treffer im Villa-Trikot, im Gewühl stocherte der 31-Jährige den Ball nach einem Freistoß über die Linie. Doch es war nicht die Vorentscheidung: Joshua Zirkzee (90.+2) und Patrick Dorgu (90.+6) brachten das Old Trafford zum Beben.

Retter Dorgu war dennoch alles andere als zufrieden. „Ich bin nicht happy. Überhaupt nicht. Wir sind in einer schlimmen Situation. Wir müssen uns da als Gemeinschaft herauskämpfen“, sagte er bei Sky Sports. Zustimmung erhielt er von Matheus Cunha. Der Stürmer sprach Klartext. „Ich bin sowas von enttäuscht. Wir haben so viel darüber gesprochen, nicht mehr so viel zu kassieren und unsere Mentalität zu verändern. Und dann passiert das.“

DEINE MEINUNG

Der Brasilianer nahm sich seine Teamkollegen vor. „Wir müssen wieder wie Manchester United spielen, deutlich mehr Einsatz zeigen und nach vorne spielen. Ja, wir haben Charakter gezeigt am Ende. Aber wenn wir das von Beginn an machen, gewinnen wir so viel mehr Spiele.“

Auch bei den Gästen überwog der Frust. Kapitän McGinn fand: „Wir haben es weggeworfen. Die letzten fünf Minuten waren einfach Wahnsinn. Das stinkt uns.“

Bei all der Schlusseuphorie blieb Manchester im nunmehr achten Ligaspiel in Serie sieglos und rangiert mit nur acht Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz 18.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)