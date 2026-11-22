Erling Haaland spitzelt den Ball über die Linie, doch der Schiedsrichter entscheidet zugunsten des deutschen Torwarts.

Ein vermeintlicher „Torklau“ beim enttäuschenden 1:1 (0:1) im Premier-League-Spiel gegen den FC Fulham hat den englischen Spitzenklub Manchester City verärgert.

„Ich habe mir das Tor nach dem Spiel noch einmal angesehen, und aus meiner Sicht ist völlig klar, dass es kein Foul war – aber leider bin ich nicht derjenige, der das entscheidet“, schimpfte Teammanager Enzo Maresca über die Szene aus der 25. Minute.

Was war geschehen? Stürmerstar Erling Haaland hatte Fulhams deutschem Torhüter Bernd Leno den Ball durch die Finger gespitzelt und klar über die Linie gedrückt. Doch Schiedsrichter Thomas Bramall versagte dem Treffer die Anerkennung, weil Leno den Ball aus seiner Sicht zuvor klar in den Händen gehalten habe.

Kein Haaland-Tor? Das sagt die Premier League

Haaland dagegen, berichtete Maresca, „war sich absolut sicher, dass es ein Tor war – selbst während der Überprüfung durch den VAR. Das hat er mir an der Seitenlinie berichtet. Doch der Schiedsrichter entschied anders.“

Die Premier League erläuterte die Entscheidung für Foul an Leno und Freistoß auf X damit, dass der Keeper „die Kontrolle über den Ball“ gehabt habe. Haaland habe den Ball regelwidrig „aus diesem Besitz herausgespielt und schließlich ins Netz befördert“.

Nach der Gästeführung durch Rodrigo Muniz (16.) wäre es das 1:1 gewesen, das später Elliot Anderson (57.) besorgte. City beendete seine Niederlagenserie von drei Spielen, das erste Remis gegen Fulham nach 17 Ligasiegen gegen die Cottagers seit 2011 in Serie war dennoch ein Rückschlag im Meisterkampf. Weil Titelverteidiger FC Arsenal beim 2:2 (1:0) in Newcastle ebenfalls nur unentschieden spielte, beträgt der Rückstand des Dritten auf den Tabellenführer weiter sechs Punkte.

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