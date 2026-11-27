Nächste Niederlage für den FC Chelsea und Xabi Alonso. Der frühere Leverkusener Meistertrainer kassiert mit den Londonern die nächste Pleite und steht unter Druck.

Der frühere Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso steckt mit dem FC Chelsea in einer handfesten Krise. Die Londoner unterlagen am zwölften Spieltag der englischen Premier League 2:3 (0:1) bei Nottingham Forest und kassierten die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Ligaspielen – der Trend zeigt klar nach unten.

Nottinghams Igor Jesus (5.) schockte den Favoriten früh mit einem Traumtor – der Brasilianer traf mit einem Volleyschuss aus der Drehung. Morgan Gibbs-White (51., Foulelfmeter/73.) erzielte die weiteren Treffer für Forest.

Xabi Alonso ärgerte sich an der Seitenlinie Xabi Alonso ärgerte sich an der Seitenlinie © AFP/SID/Darren Staples

Premier League: Frustrierter Alonso sieht Gelb

Chelsea verkürzte zweimal durch Emanuel Emegha (54./89.). Alonso fieberte an der Seitenlinie mit, sah Gelb wegen Meckerns. Es half nicht, die Londoner blieben blass.

Mit bereits sechs Niederlagen und nur 16 Punkten hinkt Chelsea den eigenen hohen Ansprüchen weit hinterher. Der FC Liverpool hat als Vierter auf dem letzten Champions-League-Platz bereits fünf Punkte Vorsprung – und ist am Wochenende noch im Einsatz.

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