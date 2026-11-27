Die Niederländerin führte die Gunners im Vorjahr zum Triumph in der Champions League. Nach dem schwachen Saisonstart endet ihre Zeit in London.

Als Reaktion auf den enttäuschenden Saisonstart hat sich der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal von seiner Erfolgstrainerin Renee Slegers getrennt. Die Niederländerin, die die Gunners im vergangenen Jahr zum Champions-League-Titel geführt hatte, habe den Posten „im gegenseitigen Einvernehmen“ verlassen, teilte der Verein am Freitag mit.

Das Team um das deutsche Trio Lisa Baum, Selina Cerci und Anneke Borbe wird nun vorerst von der bisherigen Co-Trainerin Melissa Clarke-Reed betreut. In der Women’s Super League liegen die Londonerinnen trotz namhafter Sommertransfers mit nur 15 Punkten aus elf Spielen auf dem sechsten Tabellenrang, der Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea beträgt bereits zwölf Zähler.

Arsenals Direktorin für Frauenfußball, Clare Wheatley, sprach von einer „äußerst schwierigen Entscheidung“, denn die 37-jährige Slegers habe „einen bedeutenden und dauerhaften Beitrag zur Geschichte“ des Klubs geleistet. Slegers hatte die Gunners im Oktober 2024 zunächst als Interimslösung übernommen, drei Monate später erhielt sie dauerhaft das Vertrauen des Vereins.