Xavi Simons nutzt seine Verletzungspause für einen eher überraschenden Schritt: Der 23-Jähriges steht kurz davor, einen Kurs an einer der renommiertesten Universitäten in den USA zu absolvieren.

Während Xavi Simons auf sein fußballerisches Comeback hinarbeitet, nutzt der 23-Jährige seine Zeit auch, um abseits des Platzes an seiner Zukunft zu arbeiten. Der Niederländer, der seit April dieses Jahres verletzungsbedingt ausfällt, hat sich für ein „Crossover into Business programme“ an der Harvard-Universität eingeschrieben.

„Während meiner Genesung habe ich versucht, meine Zeit bestmöglich zu nutzen. Fußball ist immer noch mein Hauptfokus, aber ich möchte auch abseits des Spielfelds weiter lernen und mich verbessern“, erklärte Simons seine Entscheidung bei LinkedIn.

Xavi Simons hat sich für einen Kurs an der Harvard Business School eingeschrieben Xavi Simons hat sich für einen Kurs an der Harvard Business School eingeschrieben © IMAGO/NurPhoto

Verletzungssorgen plagen Simons

Im April dieses Jahres hatte Simons sich bei einem Premier-League-Spiel von Tottenham Hotspur gegen die Wolverhampton Wanderers (1:0) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und verpasste in der Folge auch die WM.

Der Online-Kurs, der das Ziel verfolgt, Profi-Sportler und Harvard-MBA-Studierende zusammenzubringen, lehrt dem Niederländer betriebswirtschaftliche Kenntnisse und gewährt anhand von praktischen Fallstudien nahe Einblicke in die Geschäftswelt.

Simons habe sich schon immer für mehr als nur Fußball interessiert. „Ich möchte die geschäftliche Seite des Spiels besser verstehen, von Leuten aus verschiedenen Branchen lernen und mich als Person weiterentwickeln“, verkündete der 23-Jährige: „Ich freue mich darauf, loszulegen“.

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Erst kürzlich reiste er in die USA, um weiter an der Genesung seines Kreuzbandrisses zu arbeiten – und verband diesen Aufenthalt mit einem Besuch des Harvard-Campus in Boston.

Simons ist nicht der Erste

Mit seiner Teilnahme am „Crossover into Business programme“ folgt der Mittelfeldspieler der Spurs einer Reihe von prominenten Sportlern, die sich für Kurse an der Harvard-Business-School einschrieben.

Unter anderem absolvierte der französische Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga einen Kurs im Bereich „Unterhaltung, Medien und Sport“, nachdem er im Juni nicht für den WM-Kader nominiert worden war. Die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt, Belarussin Victoria Azarenka, absolvierte denselben Kurs, den Simons nun anstrebt.

Neben seinem neuen Vorhaben verliert Simons sein Hauptziel aber nicht aus den Augen. „Wieder auf dem Platz zu stehen, hat für mich nach wie vor oberste Priorität“, versicherte der Niederländer.

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