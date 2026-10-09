Neuigkeiten bei Leon Goretzka

Leon Goretzka verpasst Aston Villas Spiel gegen Brentford, könnte aber schon in der kommenden Woche gegen Fenerbahce erstmals im Kader stehen.

Leon Goretzka muss weiter auf sein Pflichtspieldebüt für Aston Villa warten. Der 31-Jährige wird im Premier-League-Spiel gegen Brentford am Samstag noch fehlen. Trainer Unai Emery schließt allerdings nicht aus, dass der frühere Bayern-Profi bereits am Mittwoch in der Champions League gegen Fenerbahce zum Kader gehören könnte.

Goretzka trainiert nach seinen Kniebeschwerden seit zwei Wochen wieder mit der Mannschaft. Die Beschwerden hatte er sich kurz nach seinem ablösefreien Wechsel im Training zugezogen.

Leon Goretzkas Debüt für Aston Villa rückt immer näher Leon Goretzkas Debüt für Aston Villa rückt immer näher © IMAGO/DeFodi Images

Emery erklärte: „Er trainiert montags und donnerstags mit uns. Ich weiß nicht, ob er am Mittwoch verfügbar sein wird. Hoffentlich kann er in ein paar Tagen die nötige Konstanz im Training erreichen und in den Kader aufgenommen werden.“

Feiert Goretzka gegen Fenerbahce sein Debüt für Aston Villa?

Für die Partie gegen Brentford steht Matty Cash dagegen wohl wieder zur Verfügung. Der Außenverteidiger musste beim Länderspiel Polens gegen Bosnien und Herzegowina zuletzt verletzt vom Platz, erlitt aber lediglich eine schmerzhafte Prellung.

Auch Pau Torres und Brian Madjo könnten nach ihren Einsätzen beim Testspielsieg gegen Sevilla zurückkehren. Torres hatte seit seiner im September gegen Nottingham Forest erlittenen Oberschenkelverletzung gefehlt, Madjo pausierte nach seiner Blessur im Anschluss an das verlorene Supercup-Finale gegen Paris Saint-Germain.

Bei den Langzeitverletzten ist laut Emery ebenfalls Besserung in Sicht. Amadou Onana mache bei seiner längeren Reha große Fortschritte, während Ian Maatsen weiter ausfalle, aber ebenfalls auf einem guten Weg sei. Modou Kéba Cissé soll in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.