Carricks Team kann seine Sieglosserie nicht beenden. Bei Brightons Kantersieg gelingt ein Tor von der Mittellinie. Rose jubelt über den ersten Sieg.

Manchester United hat dem großen Druck nicht standgehalten und den ersehnten Befreiungsschlag in der englischen Premier League verpasst. Die Mannschaft des angezählten Teammanagers Michael Carrick verspielte eine Führung und kam bei Leeds United nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das formstarke Brighton & Hove Albion um den deutschen Teammanager Fabian Hürzeler und Ex-Nationalspieler Pascal Groß setzte dagegen seinen Höhenflug fulminant fort und gewann auch dank eines Blitzstarts mit 5:0 (3:0) gegen Crystal Palace. Für Teammanager Marco Rose gab es mit seinem AFC Bournemouth am siebten Spieltag den ersten Saisonsieg.

Martinez-Kritik: United taumelt weiter

Nach dem enttäuschenden 0:2 bei Atletico Madrid in der Champions League stand bei United besonders Innenverteidiger Lisandro Martinez im Fokus. Der Argentinier hatte die Klubführung wegen ausgebliebener Transfers kritisiert und in der Folge dafür eine Geldstrafe kassiert. Teammanager Carrick beteuerte, dass der Klub das Problem hinter sich gelassen habe, und beorderte Martinez in seine Startelf.

Die United-Führung erzielte Topscorer Bryan Mbeumo (35.), eine scharfe Hereingabe drückte der Kameruner über die Linie. Doch ohne den zur Halbzeit ausgewechselten Innenverteidiger Martinez verlor United den Faden und blieb zum sechsten Mal in Folge in einem Pflichtspiel ohne Sieg. Leeds-Stürmer Dominic Calvert-Lewin (51.) hatte das drückende Team von Daniel Farke belohnt. Nationalspieler Anton Stach kam über 90 Minuten zum Einsatz.

Blitzstarts: Brighton und Bournemouth

Beim insgesamt vierten Ligasieg in Serie erwischte Brighton einen Traumstart. Mit Groß in der Startelf stellte Hürzelers Team innerhalb der ersten zehn Minuten auf 3:0. Nachdem Jaydee Canvot (4.) Brighton per Eigentor in Führung gebracht hatte, zeigte sich der Paraguayer Diego Gomez (7.) geistesgegenwärtig: Mit einem Schuss von der Mittellinie überrumpelte er Palace-Torhüter Walter Benitez. Yasin Ayari (10.) erhöhte für die konternden Seagulls. Charalampos Kostoulas (49.) und Jack Hinshelwood (84.) trafen nach der Pause.

Nach einem überzeugenden 3:0-Erfolg in der Europa League glückte am Sonntagnachmittag auch Roses Bournemouth beim 2:0 (1:0) gegen den Tabellennachbarn AFC Sunderland ein Start nach Maß. Erst köpfte Topscorer Marcus Tavernier (6.) zur Führung, dann sorgte der Ex-Augsburger Kevin Danso obendrein für eine lange Überzahl der Cherries. In der 17. Minute hatte der Innenverteidiger von Sunderland wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen. Evanilson (48.) ließ kurz nach der Pause dann keine Zweifel mehr am ersten Saisonsieg aufkommen.

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