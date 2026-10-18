Meister FC Arsenal gelingt auf den letzten Drücker die Generalprobe für den Champions-League-Kracher beim FC Bayern.

Der FC Arsenal hat dank einer Einzelaktion von Joker Noni Madueke den Druck auf Tabellenführer Manchester City hochgehalten.

Der englische Meister um Nationalspieler Kai Havertz gewann bei Nottingham Forest mit 1:0 (0:0) und feierte dank des sechsten Siegs im siebten Premier-League-Spiel eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Kracher beim FC Bayern am Mittwoch ( ).

Premier League: Arsenal bleibt Zweiter

Arsenal behauptete Rang zwei mit 18 Punkten vor Brighton & Hove Albion, das nach dem 5:0 gegen Crystal Palace als Tabellendritter zwei Punkte Rückstand auf die Gunners hat.

Havertz hatte von Teammanager Mikel Arteta auch im siebten Ligaspiel in Serie ein Startelfmandat erhalten. Den Zweifeln an den Torjägerqualitäten des 27-Jährigen, der zuletzt vor über einem Monat getroffen hat, war Arteta im Vorfeld noch vehement entgegengetreten: „Er braucht die Menge an Spielen. Er hat die Fähigkeit, ein Top-Stürmer zu sein.“

Beim offensiv schwachen Arsenal trat der ebenfalls überwiegend blasse Havertz lediglich mit einem Kopfball (37.) in Hälfte eins in Erscheinung. Folgerichtig sorgte Arteta mit dem zur Pause eingewechselten Madueke für Veränderung. Wenig später nahm er dann Havertz in der 66. Minute vom Feld. Mit dem überhaupt ersten Schuss aufs Tor der Heimmannschaft stieg Flügelspieler Madueke (80.) dann zum Matchwinner gegen das von Oliver Glasner trainierte Nottingham auf.

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