Im ersten Spiel nach dem Schuldspruch im Finanzskandal treffen die Skyblues auf massive Proteste, bleiben nach Startschwierigkeiten aber cool.

Nach der perfekten Antwort auf die massiven Anfeindungen verspürte Erling Haaland Genugtuung. „Für jeden Einzelnen bei Manchester City und jeden Fan ist das ein wunderbarer Moment, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird“, sagte der Norweger, der beim 3:0 (0:0) beim FC Liverpool den Führungstreffer erzielt hatte, bei Sky Sports.

Buhrufe und Betrüger-Banner gegen City

Über die gesamte Spielzeit sahen sich die Skyblues vehementen Buhrufen und Beschimpfungen ausgesetzt. Nach Schwierigkeiten zu Beginn fing sich die Mannschaft von Teammanager Enzo Maresca aber, ehe der Platzverweis gegen Liverpools Ryan Gravenberch (Gelb-Rot) für den Wendepunkt sorgte. „Es war hart, es war schwierig, aber wir haben von der Abwehr bis zum Sturm unglaublichen Charakter gezeigt. Ich bin so stolz auf alle“, sagte Haaland.

Auf Bannern hatten die Liverpool-Fans ihren Rivalen unter anderem als Betrüger bezeichnet. Eine unabhängige Kommission der Premier League hatte City im Finanzskandal in den meisten Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ein Strafmaß steht aus, der Klub hat Einspruch eingelegt.

Haaland beschwört mentale Stärke

„Es ist wichtig, mental stark zu bleiben, zusammenzuhalten und das zu tun, worauf wir Einfluss haben – und worauf wir Einfluss haben, ist, guten Fußball zu spielen und gemeinsam zu kämpfen. Das ist das Einzige, was wir tun können“, erklärte Haaland.

Laut Coach Maresca wird sich sein Team auf die aufgeheizte Stimmung einstellen müssen. „Wir müssen lernen, mit dem Lärm umzugehen, denn der Lärm wird uns bei allen unseren Auswärtsspielen begleiten“, sagte der Italiener, der den Startrekord mit sechs Siegen einstellte: „Wir müssen unseren eigenen Lärm machen. Unser Lärm bedeutet, Spiele zu gewinnen.“

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Anderson blüht auf, City vorn

Elliot Anderson machen die Buhrufe nichts aus. „Ich genieße den Lärm. Ich habe das Gefühl, dass ich darin richtig aufblühe“, sagte der englische Nationalspieler.

Mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten thronen die Citizens an der Tabellenspitze, Meister Arsenal liegt drei Zähler dahinter.

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