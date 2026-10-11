Florian Wirtz und der FC Liverpool bekommen von den Stars von Manchester City ihre Grenzen aufgezeigt. Es hagelt Kritik am deutschen Nationalspieler.

Florian Wirtz vom FC Liverpool hat bei der deutlichen Pleite gegen Manchester City (0:3) einen gebrauchten Abend erlebt. In England wurde der deutsche Nationalspieler daraufhin – mal wieder – heftig kritisiert.

Die BBC gab Wirtz nur vier von möglichen zehn Punkten. „Er muss sich einfach steigern, insbesondere in Spielen dieser Größenordnung. Er war größtenteils wirkungslos und traf einige schlechte Entscheidungen“, heißt es in der Bewertung.

Florian Wirtz musste einiges an Kritik einstecken Florian Wirtz musste einiges an Kritik einstecken © IMAGO/Propaganda Photo

Schlechte Noten für Florian Wirtz

This is Anfield vergab immerhin fünf Punkte an Wirtz. „Man hatte den Eindruck, dass er zwar stark ins Spiel eingebunden war, aber keinen großen Einfluss darauf hatte“, resümierte das Blatt.

Vom Liverpool Echo gab es ebenfalls fünf Zähler: „Versuchte in der ersten Halbzeit, Lücken zu finden. Schlechte Ballbehandlung und schlechte Pässe machten ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Er verschwand in der zweiten Halbzeit von der Bildfläche.“

Wenn Wirtz am Sonntag in Erscheinung trat, dann meist mit Ballverlusten. Der 23-Jährige verlor in der ersten Halbzeit 16-mal den Ball – mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz und mindestens doppelt so oft wie jeder andere Feldspieler.

Carragher fordert Auswechslung von Wirtz

„Was muss Iraola tun? Er muss Wirtz auswechseln“, wurde England-Legende Jamie Carragher deutlich. In der 66. Minute nahm Trainer Andoni Iraola den Deutschen schließlich runter und brachte für ihn den erst 19 Jahre alten Trey Nyoni in die Partie. Letztlich standen bei Wirtz 17 Ballverluste zu Buche.

Negativ ins Auge stachen auch die missglückten Standards von Wirtz. „Das ist absolut miserabel von Florian Wirtz. Seine Hereingaben sind nicht gut genug. Wenn ich ein Liverpool-Spieler wäre, würde ich jemand anderen darauf ansetzen“, sagte der ehemalige Liverpool-Profi Stephen Warnock.

DEINE MEINUNG

Carragher schlug in eine ähnliche Kerbe: „Ich würde darüber nachdenken, bei Standardsituationen jemand anderen als Florian Wirtz einzusetzen. Die meisten seiner Ecken landen im Bereich des kurzen Pfostens, aber sie müssten mehr Tempo haben.“

Zuvor hatte Wirtz auch noch die englische Härte zu spüren bekommen. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde er von Elliot Anderson abgeräumt und von den Beinen geholt. Da dieser aber auch den Ball spielte, entschied er das Duell der 100-Millionen-Plus-Transfers für sich.

Nach sechs Premier-League-Spielen steht Wirtz immer noch ohne eigenen Treffer da. Beim 2:2 gegen Nottingham Forest gelang ihm immerhin eine Torvorlage.

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