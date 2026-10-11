Tottenhams Rodrigo Bentancur fliegt nach einer Tätlichkeit vom Platz - sehr zur Freude seines Coaches.

Lob und Liebe für Rot: Teammanager Roberto De Zerbi vom englischen Traditionsklub Tottenham Hotspur hat mit seiner Reaktion auf die Tätlichkeit seines Profis Rodrigo Bentancur auf der Insel für Verwunderung gesorgt. „Ich habe Bentancur in der Kabine geküsst“, sagte der Italiener nach dem 1:1 (0:0) der Spurs bei Manchester United, „weil wir genau diese Art von Reaktion, diesen Charakter brauchen. Fußball ist Charakter.“

Die Situation habe ihm „gefallen“, führte De Zerbi bei Sky Sports aus: „Wir brauchen in solchen Momenten genau diese Einstellung – nicht die Rote Karte an sich, sondern die Haltung, die Niederlage nicht zu akzeptieren.“

Rodrigo Bentancur sieht gegen United Rot – vom Trainer gibt es Lob Rodrigo Bentancur sieht gegen United Rot – vom Trainer gibt es Lob © IMAGO/Sportimage

Bentancur hatte auf einen Schubser von Luke Shaw mit einem Kopfstoß reagiert und seinen Kontrahenten an der Nase getroffen. Die Aktion sei ein „Fehler“ gewesen, räumte De Zerbi ein.

Spurs-Trainer verwundert: Kopfnuss? „Richtiger Charakter“

Zugleich betonte er, dass der Platzverweis (78.) seiner Mannschaft geholfen habe, mit mehr „Mut“ zu spielen und doch noch einen Punkt zu holen. Dominic Solanke (90.+2) traf spät zum Ausgleich für die Gäste.

Die Spurs sind jedoch auch nach sechs Spielen ohne Sieg – zum vierten Mal in ihrer Geschichte nach 2008/09, 1955/56 und 1912/13. De Zerbi war dennoch zufrieden. „Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison gezeigt, dass wir ein Team sind“, sagte er: „Ich bin sehr glücklich, weil ich den richtigen Geist gesehen habe, den richtigen Charakter.“

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