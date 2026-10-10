Nationalspieler muss verletzt raus

Nationalspieler Kevin Schade verletzt sich im Spiel seines FC Brentford bei Aston Villa.

Nationalspieler Kevin Schade hat am Samstag in der Premier League einen Schreckmoment erlebt. Beim 2:2 (1:1) seines FC Brentford bei Aston Villa fiel der Außenstürmer auf die linke Schulter und musste nach 52 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Eine Diagnose war zunächst nicht bekannt.

Der 24-Jährige gehörte dem ersten Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp an. In den ersten beiden Nations-League-Partien in den Niederlanden (1:1) und gegen Griechenland (0:1) hatte der Ex-Freiburger in der Startelf gestanden.

Brentford weiter ungeschlagen – Brighton trumpft weiter auf

Brentford blieb indes auch im sechsten Premier-League-Spiel in dieser Saison ungeschlagen und mischt weiter in der Spitzengruppe der Liga mit. Yegor Yermolyuk (10.) und Kristoffer Ayer (79.) trafen für die Gäste. Die Villains hatten die Partie zwischenzeitlich gedreht. Der Ex-Münchners Nicolas Jackson (12.) und John McGinn (77.) waren die Torschützen.

Trainer Fabian Hürzeler setzte mit Brighton & Hove Albion seinen Höhenflug fort. Beim AFC Sunderland siegten die Seagulls trotz einer Roten Karte gegen Pascal Struijk (53.) mit 2:0 (0:0). Maxim De Cuyper (53.) traf nach Vorarbeit von Pascal Groß zur Führung. Jaouen Hadjam (90.+3) sorgte in Unterzahl für die Entscheidung. Hürzelers Team bleibt damit als Dritter dem Topduo Manchester City und FC Arsenal dicht auf den Fersen.

Rose kassiert Klatsche gegen Alonso

Der deutsche Teammanager Marco Rose ist mit dem AFC Bournemouth bei Xabi Alonsos FC Chelsea böse unter die Räder gekommen. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers verlor mit 1:5 (0:2) an der Stamford Bridge. Rose, der im Sommer die Nachfolge von Erfolgscoach Andoni Iraola angetreten hatte, wartet auch nach dem sechsten Spieltag der englischen Premier League auf seinen ersten Erfolg.

Ein Blitz-Doppelpack durch Jordan Henderson (2.) und Morgan Rogers (3.) versetzte Bournemouth schon früh einen Dämpfer. Joao Pedro (46.) legte für Chelsea nach. Der Anschlusstreffer durch Evanilson (51.) half den Gästen kaum, weil erneut Joao Pedro (67.) und Henderson (70.) das Überraschungsteam der Vorsaison abschossen.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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