Der Spanier hat eine lange Vergangenheit bei den Gunners - und eine womöglich goldene Zukunft. Der Klub peilt eine "besondere Ära" an.

Gut fünf Monate nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft hat der FC Arsenal den Vertrag mit Teammanager Mikel Arteta erneut verlängert. Die Vereinbarung mit dem Spanier sei eine langfristige, teilten die Gunners mit, veröffentlichten aber keine Details.

Laut BBC wurde Arteta bis 2030 an den Klub von Nationalspieler Kai Havertz gebunden. Die Daily Mail berichtet derweil, dass sein Gehalt nun bei 20 Millionen Pfund (23,6 Millionen Euro) liegt. Der Spanier ist damit unangefochtener Spitzenreiter der Premier League.

Der Meistertrainer macht weiter: Mikel Arteta Der Meistertrainer macht weiter: Mikel Arteta © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Arteta verlängert erneut bei Arsenal

Arteta, von 2011 bis 2016 als Profi für Arsenal am Ball, war Ende 2019 als Trainer nach London zurückgekehrt. Im September 2024 hatte der 44-Jährige bis 2027 verlängert, nun hat der Erfolgscoach einen neuen Vertrag in der Tasche.

Nach drei aufeinanderfolgenden Vizemeisterschaften führte Arteta Arsenal im Sommer zum ersten Triumph in der Premier League seit 2004 und dem 14. insgesamt. In der Champions League gab es eine Finalniederlage gegen Paris Saint-Germain. „Ich empfinde es als großes Privileg, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht“, sagte Arteta.

Arsenal kündigt besondere Ära an

Die erzielten Fortschritte und der Erfolg der vergangenen Saison seien erst „der Anfang einer besonderen Ära in unserer Geschichte“, hieß es in der Arsenal-Mitteilung.