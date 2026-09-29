Leon Goretzka und Brian Madjo reisen mit Aston Villa ins Trainingslager nach Spanien und arbeiten an ihrem Comeback.

Aston Villa kann im Trainingslager in Spanien wieder auf Leon Goretzka und Brian Madjo bauen. Wie Express & Star berichtet, reisten der deutsche Mittelfeldspieler und der 17 Jahre alte Angreifer am Dienstag mit dem Team von Unai Emery ab. Beide hatten den Start in die Premier-League-Saison wegen Verletzungen verpasst.

Für Goretzka ist die Reise ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seinem Debüt für Villa. Der 31-Jährige hatte sich kurz nach seiner ablösefreien Verpflichtung eine Knieverletzung zugezogen und ist bislang der einzige der zehn Sommerneuzugänge ohne Einsatz.

Leon Goretzka könnte bald sein Debüt bei Aston Villa feiern Leon Goretzka könnte bald sein Debüt bei Aston Villa feiern © IMAGO/Goal Sports Images

Der Klub hatte Goretzka Ende August als Neuzugang bestätigt. Zuvor war sein Vertrag bei Bayern München nach acht Jahren nicht mehr verlängert worden.

Madjo stand seit seinem ersten Treffer für Aston Villa bei der Niederlage im europäischen Supercup gegen Paris Saint-Germain nicht mehr auf dem Platz.

Aston Villa nutzt Länderspielpause für Trainingslager in Spanien

Während der dreiwöchigen Unterbrechung will Emery jene Profis, die nicht mit ihren Nationalteams unterwegs sind, in Spanien im Rhythmus halten. Am Freitag trifft Aston Villa im Ramón Sánchez-Pizjuán auf den Sevilla FC – gespielt wird um die Antonio-Puerta-Trophäe zu Ehren des 2007 verstorbenen früheren Sevilla-Profis.

Danach richtet sich der Blick bei Villa auf das Heimspiel gegen den FC Brentford. Emery hatte die frühe und lange Länderspielpause zuletzt deutlich kritisiert: „Das ist verrückt.“

DEINE MEINUNG

Für Goretzka und Madjo bietet das Spanien-Camp nun die Chance, rechtzeitig für die Rückkehr in den Ligabetrieb wieder fit zu werden.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.