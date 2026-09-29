Zahlreiche Medien berichteten tagelang, nun teilt die Premier League das Ergebnis mit.

Manchester City ist wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden worden.

Das teilte die Premier League am Dienstag mit, nachdem eine unabhängige Kommission zu dem Entschluss gekommen war. Der Verein kann gegen die Feststellungen bis Freitag Berufung einlegen. Über die Sanktion wird in einer gesonderten Anhörung entschieden.

Die britischen Zeitungen sind aktuell voll mit dem Thema ManCity Die britischen Zeitungen sind aktuell voll mit dem Thema ManCity © IMAGO/Visionhaus

ManCity „sowohl enttäuscht als auch überrascht“

In einer Stellungnahme kündigte ManCity an, die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen. Der Klub sei „sowohl enttäuscht als auch überrascht“ und erklärte, „unschuldig hinsichtlich der von der Premier League erhobenen Vorwürfe“ zu sein.

Am Freitag waren die Vorwürfe erstmals an die Öffentlichkeit gelang. The Athletic schrieb von 114 von 115 Anklagepunkten, in denen die Engländer schuldig seien. Die Vorwürfe zielen auf das Geschäftsgebaren der Klubbesitzer aus Abu Dhabi, die City 2008 übernommen hatten.