Liverpool auch ohne Wirtz siegreich

Liverpool schont Florian Wirtz, zieht im League Cup aber in die nächste Runde ein. Dominik Szoboszlai trifft traumhaft. Bei Arsenal wird Kai Havertz geschont, doch auch die Gunners stehen im Achtelfinale.

Auch ohne ihre deutschen Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz und Kai Havertz sind die englischen Topteams FC Liverpool und FC Arsenal ins Achtelfinale des League Cup eingezogen.

Die Reds setzten sich gegen Ligarivale Tottenham Hotspur etwas schmeichelhaft mit 3:1 (1:0) durch, die Gunners hatten beim 4:2 (2:0) bei Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town keine größeren Probleme.

Alexis Mac Allister bejubelt seinen Treffer Alexis Mac Allister bejubelt seinen Treffer © IMAGO/Shutterstock

League Cup: Szoboszlai trifft traumhaft aus der Distanz

Der FC Fulham kam ohne Bernd Leno bei Absteiger West Ham United zu einem 3:2 (2:2)-Erfolg. Der FC Brentford sicherte sich ohne die ebenfalls geschonten Kevin Schade und Vitaly Janelt durch das 2:1 (2:0) bei Drittligist FC Reading das Weiterkommen. Im Drittliga-Duell zwischen Peterborough United und dem FC Barnsley zog das Gästeteam des deutschen Trainers Daniel Stendel mit 6:7 i.E. (3:3 n.V.) den Kürzeren.

In Liverpool trafen Alexis Mac Allister (21.) und Cody Gakpo (54.) nach Vorarbeit des Argentiniers für den Ex-Klub von Jürgen Klopp, bei dem Wirtz nicht im Kader stand. Conor Gallagher (69.) glückte für die Spurs nur der Anschlusstreffer, ehe der eingewechselte Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai mit einem wunderschönem Volley-Distanzschuss nach Gakpos Zuspiel die Entscheidung besorgte (90.+1).

In Ipswich war der erst 16-jährige Max Dowman mit seinem Doppelpack (7./47.) der Mann des Abends für Arsenal, bei dem Havertz auf der Bank saß. Noni Madueke (16.) und Weltmeister Mikel Merino (58.) erzielten die weiteren Treffer, Änis Mehmeti (62.) und Chuba Akpom (90.+1) verkürzten für die Gastgeber.

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