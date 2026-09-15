Dieses Bild schürt große Hoffnungen

Hugo Ekitiké und Giovanni Leoni arbeiten weiter an ihren Comebacks. Ein gemeinsames Reha-Foto sorgt bei den Liverpool-Fans für Hoffnungen.

Hugo Ekitiké und Giovanni Leoni arbeiten weiter an ihren Comebacks beim FC Liverpool. Ekitiké veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto, das ihn gemeinsam mit Leoni auf Trainingsrädern zeigt. Der Franzose versah den Beitrag mit drei Feuer-Emojis, Leoni teilte das Bild anschließend in seiner Instagram-Story.

Viele Fans der Reds feierten das Foto und hoffen nun auf eine schnelle Rückkehr des Duos auf den Platz. Beide Profis fallen langfristig aus. Leoni hatte sich bei seinem Liverpool-Debüt im Ligapokal gegen den FC Southampton im September 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen. Ekitike riss sich im April im Champions-League-Viertelfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain die Achillessehne und wurde anschließend operiert. Der Klub führt beide Spieler weiter als verletzt. Für Leoni ist die Rückkehr ins Mannschaftstraining während der nächsten Länderspielpause vorgesehen, für Ekitiké gibt es bislang keinen festen Termin.

Kehren Ekitiké und Leoni bald zurück?

Trainer Andoni Iraola hatte in der Vorbereitung Leoni als denjenigen der Langzeitverletzten bezeichnet, der einer Rückkehr am nächsten sei. Danach würden Conor Bradley und Ekitiké folgen. Gerade bei Bradley und Ekitiké werde es aber noch Monate dauern, sagte der Liverpool-Coach damals.

Leoni berichtete im August zudem von der Unterstützung durch seine Mitspieler während der Reha. Nach seiner Verletzung habe er zunächst gefragt, warum es ausgerechnet ihn getroffen habe. Dann habe er seine Haltung verändert: „Es passiert mir, also muss ich etwas tun, um besser zurückzukommen als zuvor.“

Ekitiké hatte in seiner ersten Saison für Liverpool 17 Tore erzielt und sechs weitere vorbereitet. Insgesamt kam der Angreifer in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, ehe ihn die Achillessehnenverletzung stoppte.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.