„Horror-Show“ für deutschen Trainer

Im Duell der deutschen Trainer legt Daniel Farkes Team eine Superleistung hin und klettert in der Tabelle nach oben.

Daniel Farke hat das Duell der deutschen Teammanager in der Premier League gegen Matthias Jaissle für sich entschieden. Mit Leeds United fertigte der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach Jaissles Newcastle United mit 4:1 (3:0) ab, blieb auch im fünften Spiel ungeschlagen und fügte seinem Trainerkollegen die erste Niederlage in der englischen Eliteliga zu.

Leeds begann das Heimspiel deutlich wacher, erspielte sich bessere Möglichkeiten und nutzte seine Überlegenheit in der ersten Halbzeit eindrucksvoll aus. Nach einem Schuss von Ao Tanaka fälschte Lewis Miley den Ball ins eigene Tor ab (32.), dann erhöhte Verteidiger Jayden Bogle (34.). Noch vor der Pause sorgte Dominic Calvert-Lewin (45.+1) für ganz klare Verhältnisse.

Matthias Jaissle unterliegt im deutschen Trainerduell mit Daniel Farke Matthias Jaissle unterliegt im deutschen Trainerduell mit Daniel Farke © IMAGO/Every Second Media

Die englische Presse fällte ein eindeutiges Urteil: „Leeds witterte Schwäche und versetzte Newcastle in einer 4:1-Horror-Show den Todesstoß“, schrieb die Daily Mail: „Dies war eine Warnung davor, wie die Saison für Newcastle enden könnte, während die ‚Whites‘ den Kampf um die Europa-Plätze im Visier haben.“

Ex-Hoffenheimer Touré erzielt erstes Premier-League-Tor

Newcastle mit dem deutschen Nationalspieler Malick Thiaw in der Startelf zeigte sich auch nach dem Seitenwechsel zeitweise von der Rolle. Erst verpasste Thiaws DFB-Kollege Anton Stach das 4:0 für die Gastgeber knapp (55.), dann besorgte der Schweizer Noah Okafor (59.) die frühe Vorentscheidung.

Bazoumana Touré erzielte in der Nachspielzeit nur noch den Ehrentreffer (90.). Durch den Erfolg schob sich Farkes Team bis auf Platz drei vor und befindet sich früh in der Saison im Rennen um die europäischen Plätze.

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