Das 100-Millionen-Wunderkind

Manchester City zahlt rund 100 Millionen Euro für einen 18-Jährigen. Dem französisch-marokkanischen Ausnahmetalent wird eine ungewöhnliche mentale Reife attestiert. Über einen Youngster, der eigentlich keiner ist.

Noch nie wurde für einen 18-Jährigen so viel Geld in die Hand genommen wie für Ayyoub Bouaddi. Rund 100 Millionen Euro soll Manchester City laut Medienberichten für den jungen Mittelfeldspieler, der sich bei der Weltmeisterschaft zum Shootingstar entwickelte, gezahlt haben. Der Wechsel ist der nächste Schritt einer Karriere, in der bislang alles ein bisschen schneller lief als gewöhnlich.

Bouaddi durchlief die ersten Stationen einer großen Karriere im Schnelldurchlauf. Profi-Debüt, Conference League, Champions League, Nationalmannschaft – mit gerade einmal 18 Jahren kann der Mittelfeldspieler all das bereits von seiner Liste streichen.

Ayyoub Bouaddi wird eine ungewöhnliche mentale Reife attestiert Ayyoub Bouaddi wird eine ungewöhnliche mentale Reife attestiert © IMAGO/Action Plus

Bouaddi wurde 2007 im französischen Senlis geboren. Seine Eltern stammen aus Marokko; er erhielt die französisch-marrokanische Staatsbürgerschaft. 2021 wechselte der Rechtsfuß von seinem Heimatclub AFC Creil in die Jugend des OSC Lille.

Dass der Mittelfeldspieler einen rasanten Aufschwung hinlegen würde, überraschte seinen Creil-Jugendtrainer keineswegs: „Niemand ist von seiner Entwicklung überrascht. Er war ein Junge, bei dem man kaum Schwächen finden konnte.“

Internationales Debüt mit gerade einmal 16 Jahren

Mit gerade einmal 16 Jahren und drei Tagen gab Bouaddi sein Profidebüt für den OSC Lille. Er debütierte am 5. Oktober 2023 beim torlosen Unentschieden gegen den färöischen Club KI Klaksvik in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League und spielte direkt die vollen 90 Minuten durch. Damit wurde er zum jüngsten Spieler, der jemals in einem offiziellen europäischen Vereinswettbewerb auf dem Platz stand.

„Auf dem Platz wirkt er nicht wie ein 16-Jähriger, sondern wie ein Spieler über 20“, sagte der damalige Lille-Coach Paulo Fonseca im Anschluss. Nur wenige Tage später folgte das Debüt in der Ligue 1. Seinen Durchmarsch setzte Bouaddi kontinuierlich fort und steigerte seine Liga-Einsätze pro Saison in drei Jahren von neun auf 30.

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Das nächste fette Ausrufezeichen sollte nicht lange auf sich warten. An seinem 17. Geburtstag stand er beim Heimspiel in der Champions League gegen Titelverteidiger Real Madrid überraschend in der Startelf. Bouaddi dominierte das Mittelfeld gegen Weltstars wie Jude Bellingham, Federico Valverde und Luka Modrić und brachte 43 von 44 Pässen ans Ziel.

. Nach dem Abpfiff feierten die Fans das Geburtstagskind im Stadion mit einem kollektiven „Happy Birthday“-Ständchen und die UEFA zeichnete Bouaddi offiziell als „Player of the Match“ aus.

Frankreich verliert ein Ausnahmetalent

Nur wenige Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 entschied sich der Rechtsfuß dazu, künftig für die marokkanische Nationalmannschaft aufzulaufen. Dabei sah das im März noch ganz anders aus: Bouaddi durchlief alle Nachwuchsstationen des französischen Verbands und führte noch am 30. März 2026 die französische U21 als Kapitän durch das EM-Qualifikationsspiel gegen Island.

Wer Bouaddi nicht schon vor dem WM-Start auf dem Zettel hatte, der kam nach seinen bemerkenswerten Auftritten nicht mehr darum herum. Sein WM-Debüt im Trikot der Marokkaner gab Bouaddi im Spiel gegen Brasilien – und wusste auf der riesigen Bühne des Weltfußballs zu performen. Mit 87 Ballkontakten und einer perfekten Passquote im Offensivdrittel spielte er sich zur zentralen Kraft im Mittelfeld auf.

Der 18-Jährige avancierte zum WM-Shootingstar. Insgesamt bestritt er fünf WM-Spiele, überzeugte mit einer Passquote von 91 Prozent und kämpfte sich mit Marokko bis ins Viertelfinale.

Mathestudium neben der Vollzeit-Karriere

Abseits seiner Spielstatistiken überzeugte der 1,85 Meter große Bouaddi mit außergewöhnlicher Gelassenheit und Spielübersicht, was ihm den Spitznamen „Le Chef“ einbrachte. „Er ist erst 18, aber sehr ruhig und ausgeglichen – jemand, der bereits enorm viel Erfahrung besitzt“, sagte Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi. „Bei ihm muss man nichts ständig wiederholen. Er ist ein sehr intelligenter Junge.“

Auch abseits des Rasens erwies sich Bouaddi als echter Überflieger: Nachdem er sein französisches Abitur mit Bestnote ein Jahr früher als üblich abschloss, studiert der 18-Jährige mittlerweile per Fernstudium Mathematik in Marseille.

Er ist fest davon überzeugt, dass ihm das logische mathematische Denken dabei hilft, Spielsituationen auf dem Platz taktisch zu analysieren und die richtigen Räume im Mittelfeld zu finden: „Wenn du nebenbei lernst, hält das deinen Geist wach. Mir kann Mathe helfen, das Spiel schneller zu verstehen, vor allem taktisch“, sagte Bouaddi. „Wir trainieren morgens, danach kann ich meine Zeit frei einteilen“, zitierte ihn die Zeitung Le Parisien. „Ich wollte weiterlernen und die freie Zeit sinnvoll nutzen.“

Manchester City zahlt Rekordsumme

Es verwundert kaum, dass Manchester City laut Medienberichten rund 100 Millionen für diesen 18-Jährigen zahlt. City investierte hierbei bewusst nicht in das fertige Endprodukt, sondern in ein Jahrhunderttalent, dessen fußballerischer Intellekt und mentale Reife garantieren, dass er die Rolle als neue, langfristige Schaltzentrale ausfüllen kann.

Nach dem Wechsel von Rodri suchte Manchester City nach einem neuen Taktgeber für die Zentrale. Einem Spieler, der den physisch starken Elliot Anderson und Kreativmotor Enzo Fernández ergänzt, dem Spiel Struktur gibt und das Tempo bestimmt.

Dem 74 Kilo schweren Rekordtransfer fehlt möglicherweise noch die Robustheit und Zweikampfhärte – etwas, an dem man in England allerdings problemlos feilen können sollte. Präzision, Spielverständnis und analytische Auffassungsgabe hat Bouaddi schon im Gepäck.

Das französisch-marokkanische Talent sieht den Wechsel zu den Skyblues als wichtigen Entwicklungsschritt: „Ich verfolge City schon seit vielen Jahren und liebe ihren Spielstil“, sagte er und fügte hinzu: „Ich bin erst 18. Ich bin zufrieden mit meinen bisherigen Fortschritten, weiß aber auch, dass ich mich noch enorm steigern kann. Und das hier ist zweifellos der beste Ort dafür.“

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