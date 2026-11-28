Thomas Müller und die Whitecaps stehen in der nächsten Runde der MLS-Playoffs. Das liegt auch an einer defensiven Heldentat kurz vor Schluss.

Thomas Müller darf weiter vom MLS-Titel träumen. Der Weltmeister von 2014 hat mit den Vancouver Whitecaps das Viertelfinale der MLS Cup Playoffs erreicht. Das Team aus Kanada gewann auch das zweite Duell der Best-of-Three-Serie bei Real Salt Lake mit 1:0 und entschied die Serie damit vorzeitig für sich.

Den entscheidenden Treffer erzielte Emmanuel Sabbi in der 58. Minute. Müller stand in der Startelf und wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Bereits das erste Playoff-Spiel hatten die Whitecaps mit 2:0 gewonnen, sodass eine dritte Begegnung nicht mehr notwendig war.

Thomas Müller und die Whitecaps feiern den Einzug in die nächste Runde Thomas Müller und die Whitecaps feiern den Einzug in die nächste Runde © IMAGO/Ball Raw Images

Zum Helden der Schlussphase avancierte jedoch die Vancouver-Defensive. In den letzten Minuten warf Real Salt Lake noch einmal alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich.

Dramatische Schlussphase entscheidet Spiel

Besonders in der Nachspielzeit wurde es brenzlig: Nach mehreren Hereingaben und Standardsituationen konnte Vancouver den knappen Vorsprung nur mit Mühe verteidigen. In der 96. Minute roch es dann nach dem Ausgleich – doch Mathias Laborda verhinderte den Treffer mit einem Flugkopfball kurz vor der eigenen Torlinie.

GAME-SAVING STOP IN THE FINAL SECONDS! 🤯



Mathias Laborda with a goal-line clearance to help secure the win and the series for @WhitecapsFC! pic.twitter.com/E1K8s1i6lf — Major League Soccer (@MLS) November 28, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Für Müller ist der Einzug in die nächste Runde ein weiterer Schritt auf dem Weg zu seinem großen Ziel. Der Offensivspieler war im Sommer nach Kanada gewechselt und will mit den Whitecaps die Enttäuschung der vergangenen Saison vergessen machen. Damals hatte Vancouver das MLS-Finale gegen Inter Miami und Lionel Messi verloren.

„Ich denke, man konnte es bei der letzten Aktion sehen, wir bringen Spieler rein, Mathias hat den Ball auf der Linie gerettet, wie das Team reagiert, wie wir uns zusammen verhalten“, erklärte Müller: „Ich finde, wir haben ein ziemlich gutes Spiel gemacht.“ Man könne sehen, dass es such um Team handele, das hart arbeite.

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Messi ist derweil inzwischen nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Der Titelverteidiger schied gegen die Columbus Crew aus, während Müller und die Whitecaps weiter vom ganz großen Wurf träumen dürfen.

Mit dem Erfolg gegen Real Salt Lake steht Vancouver nun im Playoff-Viertelfinale. Dort wartet der Sieger des Duells San Jose vs. Houston.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.