Für Robert Lewandowski ist die MLS-Saison vorbei. Eine brutale Dopplung der Ereignisse bedeutet das Aus in den Playoffs.

Für Robert Lewandowski und den Chicago Fire FC ist die MLS-Saison auf besonders bittere Weise zu Ende gegangen. Das Team des polnischen Torjägers schied in der ersten Runde der Playoffs gegen Charlotte FC aus und kassierte den entscheidenden Tiefschlag dabei auch im entscheidenden zweiten Duell in der Nachspielzeit.

Der späte Gegentreffer in der Nachspielzeit zum 1:2-Endstand bedeutete das Aus, Lewandowskis erste Saison in der MLS endet damit mit einer Enttäuschung. Er steht nun vor einer langen Pause, denn die kommende „Sprintsaison“ startet erst im Februar.

Robert Lewandowski scheidet mit Chicago aus Robert Lewandowski scheidet mit Chicago aus © IMAGO / NurPhoto

Schon im Auftaktspiel der Best-of-Three-Serie hatte Chicago eine dramatische Niederlage hinnehmen müssen. Nachdem die Mannschaft lange auf ein Elfmeterschießen gehofft hatte, entschied ein Strafstoß tief in der Nachspielzeit die Partie zugunsten von Charlotte. Ersatztorhüter Josh Cohen, der extra für ein mögliches Shootout eingewechselt worden war, parierte den Elfmeter zunächst, konnte den Ball jedoch nicht festhalten. Den Abpraller verwertete Pep Biel zum entscheidenden 2:1 für Charlotte.

Lewandowski trifft auch in den Playoffs – doch es reicht nicht

Auch im zweiten Duell wurde Chicago die Nachspielzeit zum Verhängnis. Erneut musste die Mannschaft in den Schlusssekunden einen Gegentreffer hinnehmen und verlor dadurch die Chance, die Serie noch einmal auszugleichen.

Allan Saint-Maximin hatte Charlotte in der achten Spielminute in Führung gebracht, Maren Haile-Selassie glich für Chicago aus. Den entscheidenden Treffer erzielte dann Idan Toklomati in der fünften Minute der Nachspielzeit.

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Für den ehemaligen Bayern-Star Lewandowski verliefen die Playoffs damit trotz persönlicher Erfolgserlebnisse enttäuschend. Lewandowski hatte im ersten Spiel zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt und seinem Team neue Hoffnung gegeben.

Der Pole kommt auf 26 Spiele für Chicago, dabei steuerte er 12 Tore und vier Assists bei.

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