Messi-Tor reicht nur zum Remis

Lionel Messi trifft für Inter Miami. Doch am Ende reicht es trotzdem nicht zum erhofften Sieg.

Auch ein direkt verwandelter Freistoß von Fußball-Superstar Lionel Messi hat Inter Miami nicht den erhofften Sieg in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) eingebracht. Der Titelverteidiger aus Florida kam gegen den San Diego FC nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus, für Miami war es bereits das vierte Remis in Serie in der Liga.

Messi-Ausgleich, Suarez-Führung – Miami patzt

Nach dem Treffer von Anders Dreyer (12.) sorgte Messi mit seinem 20. Saisontor für den Ausgleich (23.). Kumpel Luis Suarez brachte Miami dann in der zweiten Halbzeit in Führung (75.), bevor wenig später der Däne Dreyer mit seinem zweiten Tor des Spiels (82.) für San Diego zurückschlug.

In der Eastern Conference liegt Miami als Tabellendritter bereits elf Punkte hinter dem Spitzenreiter Nashville SC. In der regulären Saison sind noch acht Spiele zu absolvieren.

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