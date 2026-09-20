Müller und Reus mit wichtigen Toren

Die beiden langjährigen Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus treffen in der MLS für ihre Teams. Reus wird dabei gar zum Matchwinner.

Thomas Müller hat sich in der in der nordamerikanischen Profiliga MLS treffsicher präsentiert und Tabellenführer Vancouver Whitecaps zum nächsten Sieg geführt. Angeführt vom Weltmeister von 2014 bezwangen die Kanadier Real Salt Lake mit 3:0 (2:0) und festigten damit ihre Spitzenposition in der Western Conference.

Müller stellte mit seinem achten Saisontor in der 29. Minute auf 2:0, nach einer perfekten Vorlage von Yadaly Diaby setzte der Routinier den Ball wuchtig in den linken Torwinkel. „Die deutsche Legende hämmerte den Ball mit einem Donnerschlag zum 2:0 in die obere Ecke“, hieß es im Spielbericht seines Teams.

Thomas Müller traf beim Sieg seiner Vancouver Whitecaps Thomas Müller traf beim Sieg seiner Vancouver Whitecaps © IMAGO/Sports Press Photo

Für Müller war es insgesamt sein neunter Pflichtspieltreffer und seine 16. Torbeteiligung. Unter der Woche hatte der langjährige Profi des FC Bayern nach einer zwischenzeitlichen verletzungsbedingten Pause seine Rückkehr auf den Platz gefeiert. Das Aus im Halbfinale der Canadian Championship konnte der 37-Jährige dabei allerdings nicht verhindern. Dafür läuft es im Ligabetrieb für Müller umso besser.

Joker Marco Reus sichert Galaxy-Sieg

Matchwinner war auch sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Marco Reus für Los Angeles Galaxy. Als Joker führte der 37-Jährige L.A. zu einem 3:2 (1:2) bei Minnesota United und sorgte für einen ganz wichtigen Erfolg im engen Playoff-Rennen im Westen.

Reus kam erst in der 59. Minute ins Spiel, lieferte dann per Freistoß die Vorlage zum Ausgleich von Joao Klauss (76.) – und traf nach einer Flanke mit dem linken Fuß gar zum Sieg (80.). Es war sein siebtes Saisontor.

DEINE MEINUNG

Timo Werner kam bei den San José Earthquakes nur zu einem Kurzeinsatz. Nach der Einwechslung des ehemaligen Leipzigers in der 62. Minute holte sein Team nach 0:2-Rückstand immerhin noch ein 2:2 (0:1) gegen Los Angeles FC.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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