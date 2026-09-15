Griezmann geht durch die Decke

Im Sommer ist Antoine Griezmann zu Orlando City in die MLS gewechselt. Dort geht der Weltmeister von 2018 völlig durch die Decke und kommt auf eine beeindruckende Bilanz.

Dass der Wechsel von Antoine Griezmann in die MLS so schnell zum Erfolg wird, haben vielleicht nicht alle erwartet. Diesen Sommer wechselte der französische Altstar von Atlético Madrid zu Orlando City – und präsentiert sich dort als regelrechte Tormaschine.

In zehn Spielen kommt „Grizou“ auf eine Bilanz von acht Toren und drei Vorlagen. Damit reiht er sich ein zwischen Son Heung-Min, Thomas Müller und Luis Suárez, die ebenfalls nach zehn MLS-Spielen elf Mal entscheidend waren.

Antoine Griezmann kommt in zehn Spielen auf acht Tore

Nur zur Erinnerung: In seiner letzten La-Liga-Saison (2025/26) kam der einstige Weltmeister auf sieben Tore und vier Vorlagen, allerdings in 34 Einsätzen.

Mit seiner aktuellen MLS-Statistik trotzt Griezmann nun auch seinem Alter – denn mit 35 Jahren befindet er sich bereits auf der Zielgeraden seiner sportlichen Karriere. Nicht umsonst, schrieb die französische L’Equipe von einem „MLS-Debüt, das den Größten würdig ist“.

Blickt man nur auf die vergangenen fünf Spiele, liest sich die Bilanz sogar noch besser: Denn dabei erzielte er sieben Tore, inklusive zweier Doppelpacks. In der Vereinsgeschichte Orlandos ist Griezmann der erst zweite Spieler, dem es gelang, in fünf aufeinanderfolgenden Spielen zu treffen.

DEINE MEINUNG

Den Fans gefällt, was Griezmann derzeit auf den Platz bringt. „Er hört nicht mehr auf, entscheidend zu sein und hat alles in diesem Team verändert, seit er gekommen ist“, schrieb ein Fan auf X.

„Es ist ein Privileg“

Und auch Interimstrainer Martin Perelman zeigt sich bei L’Equipe begeistert von dem Neuzugang: „Es ist für mich jeden Tag eine Freude und ein Vergnügen, sowohl als Trainer als auch auf menschlicher Ebene, denn er ist einzigartig, er ist auf dem Platz als auch außerhalb magisch.“

Die Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 sei eine Freude – sowohl für den Trainer selbst als auch für die Fans. „Ich kann jede Sekunde nur genießen, denn es ist ein Privileg, was mir der Fußball geschenkt hat.“

Am Sonntag (1:30 Uhr deutscher Zeit) hat Tormaschine Griezmann die nächste Gelegenheit, seine überragende Bilanz weiter auszubauen. SC Orlando City ist dann zu Gast bei New England Revolution.

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