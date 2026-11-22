Der Flügelspieler verletzte sich beim Auswärtsspiel in Nizza am Knie, nun bestätigt PSG die schlimmsten Befürchtungen.

Schock für Paris Saint-Germain: Offensivstar Désiré Doué wird dem Champions-League-Sieger wegen einer schweren Knieverletzung wie befürchtet monatelang fehlen. Der Franzose erlitt beim 3:2 bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1 einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Wie PSG am Sonntag mitteilte, werde er „noch vor Ende des Monats operiert“ und fällt damit lange aus.

In der 38. Spielminute hatte Doués Knie bei einem Richtungswechsel ohne Gegnereinwirkung nachgegeben. Der Spieler sank zu Boden, schrie vor Schmerzen und hatte Tränen in den Augen. Anschließend wurde der französische Nationalspieler mit einer Trage vom Platz gebracht. Dabei war die Stimmung des 21-Jährigen kurz zuvor noch ausgezeichnet gewesen, in der 32. Minute traf er zum zwischenzeitlichen 2:1.

„An deiner Seite, Désiré“, posteten die Pariser in den Sozialen Medien, bei den Titelmissionen des Klubs wird der Flügelspieler fehlen: An den beiden Triumphen in der Königsklasse 2025 und 2026 war Doué entscheidend beteiligt.