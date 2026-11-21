Désiré Doué von PSG verletzt sich während des Auswärtsspiels bei OGC Nizza ohne Gegnereinwirkung am rechten Knie.

Große Sorgen um Désiré Doué! Der Angreifer von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hat sich im Ligaspiel bei OGC Nizza möglicherweise schwer verletzt.

In der 38. Minute gab sein rechtes Knie bei einem Richtungswechsel ohne Gegnereinwirkung nach. Doué sank zu Boden, schrie vor Schmerzen und hatte Tränen in den Augen. Der französische Nationalspieler wurde kurz danach unter dem Applaus aller Spieler, Fans und sogar des Schiedsrichters mit einer Trage vom Platz gebracht.

Große Sorgen um PSG-Star Désiré Doué Große Sorgen um PSG-Star Désiré Doué © IMAGO/PsnewZ

„Doué, in Tränen aufgelöst, wird auf einer Trage hinausgetragen“, titelte die französische L’Equipe. RMC Sport schrieb zudem: „Das sehr beunruhigende Bild aus Doué – eine schwere Verletzung wird befürchtet“

PSG: Kvaratskhelia mit Kreuzbandriss

Es könnte der nächste langfristige Ausfall für die Pariser werden, denn Khvicha Kvaratskhelia zog sich im Oktober einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie.

Für Doué kam der spanische WM-Finalheld Ferran Torres ins Spiel. Rund zehn Minuten zuvor hatte Doué, der an beiden Pariser Triumphen in der Königsklasse 2025 und 2026 entscheidend beteiligt war, noch gejubelt: In der 32. Minute traf er zum 2:1 für den Tabellenführer der Ligue 1. Zuvor hatte Senny Mayulu (31.) die Führung der Gastgeber durch Mohamed Amoura (8.) egalisiert.