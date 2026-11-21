Nach Sperren für Paris Brunner und Mamadou Coulibaly fordert Monacos Trainer Filipe Luís, aus den Fehlern zu lernen.

Filipe Luís zieht nach den umstrittenen Torjubeln von Paris Brunner und Mamadou Coulibaly eine klare Grenze. Der Trainer der AS Monaco will nicht mehr erleben, dass seine Spieler wegen solcher Gesten gesperrt werden. Vor dem Heimspiel gegen AJ Auxerre sprach der Brasilianer darüber, wie der Klub mit den Vorfällen umgeht.

„Wir sprechen grundsätzlich mit den Spielern. Ich weiß, dass wir einen sehr jungen Kader haben, sie können Fehler machen“, sagte Luís. Coulibaly hatte beim 1:1 in Le Mans mit einer Handbewegung das Durchschneiden einer Kehle angedeutet. Für die Geste verhängte die Disziplinarkommission drei Spiele Sperre, zwei davon auf Bewährung.

Paris Brunner spielt bei der AS Monaco in dieser Saison stark auf Paris Brunner spielt bei der AS Monaco in dieser Saison stark auf © IMAGO/ZUMA Press Wire

Monaco-Coach will erneuten Vorfall vermeiden

Brunner war bereits im September nach einer vergleichbaren Geste beim Spiel in Straßburg für vier Partien gesperrt worden – zwei davon auf Bewährung. „Dass Paris dafür bereits gesperrt wurde, macht diesen Fehler größer, das erkennt er auch an“, sagte Luís über Coulibaly. Zugleich verwies der Trainer darauf, dass die Geste in der englischen Premier League schon ohne anschließende Strafe gezeigt worden sei.

Luís will nun einen erneuten Vorfall verhindern: „Es ist unnötig, uns selbst zu bemitleiden. Wir müssen einfach daraus lernen und hoffen, dass sie es künftig nicht mehr tun.“ Spieler könnten aus verschiedenen Gründen ausfallen, ergänzte er, „aber nicht deswegen“. Coulibaly darf gegen Auxerre spielen, fehlt Monaco aber am nächsten Sonntag beim Auswärtsspiel in Lyon.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.