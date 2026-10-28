AS Monaco muss mindestens sechs Wochen auf Ansu Fati verzichten. Der Spanier verletzt sich beim Remis gegen Lille.

Die AS Monaco muss vorerst ohne Ansu Fati auskommen. Der spanische Offensivspieler hat sich beim 1:1 gegen den OSC Lille verletzt und fällt nach Informationen von Nice-Matin mindestens sechs Wochen aus. Für Trainer Filipe Luis und das einstige Juwel ist der erneute Ausfall ein herber Rückschlag.

Fati musste gegen Lille bereits frühzeitig vom Platz. Gerade erst hatte sich der 23-Jährige nach seinen Problemen zu Saisonbeginn zurückgemeldet und mit zwei Treffern auf sich aufmerksam gemacht. Nun wird der frühere Barça-Profi erneut ausgebremst, nachdem er zuvor wegen einer Verletzung bereits den Start in die Spielzeit verpasst hatte.

Fati als passender Partner für Paris Brunner

Besonders schmerzhaft ist die Pause für Monaco, weil Filipe Luis auf Fatís Qualitäten gesetzt hatte. Der Coach sah in ihm einen passenden Offensivpartner für Paris Brunner, der einen starken Saisonstart hingelegt hat.

Auch sportlich gerät Monaco unter Druck: Nach der Tabellenführung bis zum vierten Spieltag holten die Monegassen aus den vergangenen beiden Ligapartien nur einen Punkt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.