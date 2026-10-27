Der Georgier könnte dem Champions-League-Sieger für den Rest der Saison fehlen.

Khvicha Kvaratskhelia von Paris Saint-Germain ist nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Das gab der Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt.

Kvaratskhelia startet Reha nach OP

Der Georgier werde nach der OP, die in einer Klinik in Doha/Katar stattfand, „nun mit seiner Rehabilitation beginnen“, hieß es vonseiten des Vereins.

Kvaratskhelia, der bei der Ballon-d’Or-Verleihung am Montag als bester PSG-Profi den sechsten Platz belegt hatte, hatte sich die Verletzung in der vergangenen Woche beim 4:2-Sieg in der Champions League gegen den FC Barcelona zugezogen. Er könnte PSG für den Rest der Saison fehlen.

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