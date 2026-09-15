Neue Entwicklung bei Brunner

Gegen Paris Brunner läuft derzeit ein Disziplinarverfahren der französischen Fußballliga. Vorerst gibt es für den deutschen Stürmer aber gute Nachrichten.

Paris Brunner steht der AS Monaco am Freitag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen den RC Lens zur Verfügung. Der Angreifer muss sich nach seiner umstrittenen Torfeier beim 1:1 in Straßburg vor der Disziplinarkommission der LFP verantworten. Die Anhörung ist für den 23. September angesetzt, eine mögliche Sperre würde also erst am 29. September greifen.

Brunner hatte seinen Ausgleich gegen Strasbourg mit einer Geste gefeiert, die ein Durchschneiden der Kehle nachahmte. Der nationale Ethikrat schaltete daraufhin die LFP-Kommission ein.

Paris Brunner darf gegen Lens spielen Paris Brunner darf gegen Lens spielen © IMAGO/NurPhoto

Diese Sperre droht Brunner

Dem 20-Jährigen drohen je nach Bewertung ein bis vier Spiele Sperre. Für Monaco ist seine Einsatzfähigkeit gegen Lens wichtig: Brunner erzielte in vier Ligue-1-Partien bereits drei Tore.

Auf seinen Landsmann Dino Toppmöller wird er gegen die Nordfranzosen nicht treffen. Der ehemalige Frankfurt-Trainer musste in Lens am Dienstag nach nur zweieinhalb Monaten und sechs Spielen seinen Posten als Chefcoach räumen. „Da Dino Toppmöller die strukturellen Veränderungen im Verein nicht mittragen konnte“, entschied sich der RC Lens für eine Beendigung der Zusammenarbeit.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.