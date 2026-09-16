Trainer reagiert auf Jubel-Eklat von Brunner

Filipe Luís stärkt Paris Brunner nach dessen umstrittener Geste und stellt dem Monaco-Stürmer gegen Lens einen Einsatz in Aussicht.

Paris Brunner darf im Ligue-1-Heimspiel der AS Monaco gegen den RC Lens am Freitagabend trotz des Wirbels um seine Person auf einen Einsatz hoffen. Trainer Filipe Luís nahm den 20 Jahre alten Angreifer nach dessen umstrittenem Jubel beim 1:1 in Straßburg in Schutz, stellte aber klar: „Er hat bei dieser Feier einen Fehler gemacht.“ Brunner habe sich zwar entschuldigt, der Klub nehme die Angelegenheit dennoch „sehr ernst“.

„Wir hoffen, dass es nicht wieder passiert. Er hat diese Woche sehr gut trainiert und ist bereit, gegen Lens zu spielen“, führte der Trainer weiter aus. „Wir wissen, dass er gesperrt werden kann. Wir würden diese Entscheidung der Kommission voll und ganz respektieren.“

Paris Brunner darf sich gegen Lens Hoffnungen auf einen Einsatz machen Paris Brunner darf sich gegen Lens Hoffnungen auf einen Einsatz machen © IMAGO/PsnewZ

Paris Brunner überzeugt und provoziert

Der Stürmer hatte nach seinem Ausgleich in Straßburg eine „Kopf-ab-Geste“ in Richtung der gegnerischen Fans angedeutet und erklärt, seine Familie sei im Vorhinein beleidigt worden. Der nationale Ethikrat hat deshalb die Disziplinarkommission des französischen Verbands eingeschaltet.

Jetzt drohen dem einstigen BVB-Juwel, je nach Entscheidung, bis zu vier Spiele Sperre. Auf das Lens-Spiel hat das jedoch noch keinen Einfluss: Die Kommission befasst sich erst am 23. September mit dem Fall.

Für Luís bleibt Brunner trotz des Vorfalls ein wichtiger Spieler. „Abgesehen von diesem Fehler ist er fantastisch“, sagte der Monaco-Coach und lobte insbesondere dessen Haltung in Phasen ohne Einsatzzeit: „Er hat sich nie über seine Situation beschwert. Er hat weitergearbeitet und an meine Tür geklopft – nicht mit Worten, sondern mit dem, was er auf dem Platz gemacht hat.“ Tore, Laufarbeit, Pressing und Defensivarbeit hätten den Angreifer ausgezeichnet.

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Monaco empfängt Lens, das sich unter der Woche von Trainer Dino Toppmöller trennte, am Freitag (20.45 Uhr) als ungeschlagener Tabellenzweiter. Brunner kam bisher in allen vier Spielen zum Einsatz und glänzte dabei mit drei Treffern.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.