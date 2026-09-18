Zidanes erster Frankreich-Kader: „Mbappé mein Kapitän“

Mehre WM-Fahrer sind bei Zidane außen vor, während Bayerns Michael Olise und Dayot Upamecano nominiert wurden.

Zinédine Zidane hat seinen ersten Kader als Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft berufen und dabei vor etablierten Namen nicht Halt gemacht. Der 54-Jährige nominierte fünf Neulinge in sein 23 Mann großes Aufgebot für die kommenden Länderspiele in der Nations League und verzichtete unter anderem auf die WM-Fahrer Marcus Thuram, N’Golo Kanté und die Brüder Lucas und Theo Hernández. Bei der Kapitänsfrage nahm Zidane keine Änderungen vor.

Zidane bestätigt Mbappé als Kapitän

„Kylian Mbappé wird mein Kapitän sein“, sagte der frühe Mittelfeldstratege am Freitag. Bereits unter Vorgänger Didier Deschamps hatte der 27-jährige Mbappé Frankreich aufs Feld geführt. Insgesamt nominierte Zidane 20 Feldspieler und drei Torhüter. „Es gibt keinen Bruch, ich möchte Kontinuität wahren und den Spielern gleichzeitig neue Ideen vermitteln“, begründete Zidane die überschaubare Anzahl an Spielern.

Neben Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni, der sich nach einer Verletzung in der Aufbauphase befindet, wurden auch die Außenverteidiger Lucas Digne und Malo Gusto nicht berücksichtigt, nachdem diese bei der WM noch dabei waren. Michael Olise und Dayot Upamecano vom FC Bayern schafften es erwartungsgemäß in die Auswahl Zidanes.

Fünf Debütanten, Nations League im Blick

Neu bei Frankreich sind Torhüter Guillaume Restes, die Verteidiger Andy Diouf und Jérémy Jacquet sowie Mittelfeldspieler Lucas Da Cunha und Stürmer Esteban Lepaul.

Am 25. September feiert Zidane sein Debüt als Nationaltrainer im Nations-League-Duell mit der Türkei, ehe drei Tage später Belgien wartet. Anfang Oktober folgen noch die Partien gegen Italien und erneut Belgien.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach