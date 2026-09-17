Toppmöller-Nachfolger bei Lens steht fest

Der bisherige Co-Trainer Yannick Cahuzac ist damit der große Sieger im Machtkampf.

Zwei Tage nach der Trennung von Dino Toppmöller hat der RC Lens den bisherigen Co-Trainer Yannick Cahuzac zur Dauerlösung befördert. Dies bestätigte der Klub am Donnerstag vor dem Spiel bei der AS Monaco (Freitag, 20.45 Uhr/DAZN), bei dem Cahuzac den französischen Vizemeister ursprünglich interimsmäßig betreuen sollte.

Parrot: Cahuzac-Beförderung ungeplant

Diese schnelle Beförderung sei jedoch „absolut nicht geplant“ gewesen, sagte RC-Manager Benjamin Parrot am Donnerstag. Cahuzac gehörte zwar zum Stab Toppmöllers, war aber schon vor der Verpflichtung des deutschen Coaches im Amt und ein Vertrauter von Sportdirektor Jean-Louis Leca.

Lens und Toppmöller hatten sich getrennt, nach es zum Zerwürfnis zwischen Vereinsspitze und dem früheren Frankfurter über dessen Co-Trainer und Vertrauten Nelson Morgado gekommen war. Der Klub wollte sich zuvor von Morgado, den Toppmöller wie Ervin Skela als Assistent mitgebracht hatte, trennen.

Trainerteam ohne Zusammenhalt zerbricht

Dem Vernehmen nach wurden beim Portugiesen Morgado taktische wie menschliche Schwächen bemängelt. Zudem habe Leca seinen Vertrauten Cahuzac mit mehr Macht ausstatten wollen. Toppmöller zeigte sich solidarisch mit Morgado, damit war sein Engagement bereits nach vier Spieltagen der Ligue 1 beendet.

Parrot sprach am Donnerstag von „fehlendem Zusammenhalt“ innerhalb des Trainerteams, der „Folgen für die Leistung der Mannschaft hatte“. Es habe „einfach nicht funktioniert, das müssen wir demütig zugeben“, sagte Parrot: „Wenn etwas nicht rund läuft, muss man es sofort korrigieren, und genau das haben wir mutig getan.“

Leca wies Vorwürfe zurück, dass die Beförderung Cahuzacs aus dem engen Verhältnis der beiden resultierte. „Ja, er ist mein Freund. Aber heute, hier im Verein, ist er nicht mehr mein Freund. Hier bin ich sein direkter Vorgesetzter“, sagte er.

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