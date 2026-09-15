Toppmöller-Aus offiziell!

Dino Toppmöller muss nach kurzer Zeit bei RC Lens gehen. Der Klub nennt den Grund.

Die Zeit von Dino Toppmöller als Trainer von RC Lens ist schon wieder abgelaufen. Der französische Klub gab die Trennung von dem 45-Jährigen offiziell am Dienstagabend bekannt, nachdem Medien europaweit bereits am Mittag über das Aus berichtet hatten.

„Im Geiste gegenseitigen Respekts geben der Racing Club de Lens und Dino Toppmöller einvernehmlich das Ende ihrer Zusammenarbeit bekannt. Nach zahlreichen Gesprächen über das Teamleben sowie die Arbeitsweise und Organisation des Trainerstabs hat der Racing Club seinem Trainer mitgeteilt, dass er diesen neu gestalten möchte“, schrieb RC Lens in einer offiziellen Mitteilung.

Dino Toppmöller ist bei RC Lens schon wieder Geschichte Dino Toppmöller ist bei RC Lens schon wieder Geschichte © IMAGO/osnapix

Da Toppmöller „diese strukturellen Veränderungen“ nicht habe mittragen wollen, „hat der Verein in voller Verantwortung beschlossen, sein Engagement sowie das seiner beiden Co-Trainer zu beenden“.

Der Klub wolle „die aufrichtige Menschlichkeit und die Eleganz würdigen, die Dino Toppmöller stets an den Tag gelegt hat. Der Verein weist zudem darauf hin, dass der Trainer sich bereit erklärt hat, auf einen wesentlichen Teil seiner vertraglichen Abfindungszahlungen zu verzichten.“

DEINE MEINUNG

Toppmöller bezwang PSG im Supercup

Lens steht in der Ligue 1 nach vier Spielen auf Rang zehn, bisher wurden ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen eingefahren. In der Champions League startete das Team derweil mit einem berauschenden Comeback-Sieg gegen Slavia Prag.

Dazu kommt: Zu Beginn seiner offenbar sehr kurzen Amtszeit bei Lens gewann Toppmöller den Supercup gegen den haushohen Favoriten Paris Saint-Germain.

Der 45-jährige Toppmöller hatte zu Beginn der Saison einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sollten sich die Medienberichte bestätigen, stand der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt in nur sechs Spielen an der Seitenlinie.

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