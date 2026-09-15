Wirtz fehlt im Kader

Florian Wirtz steht nicht im Kader des FC Liverpool. Auch Kapitän Virgil van Dijk fehlt. Einige andere Stars sind jedoch mit dabei.

Liverpool-Star Florian Wirtz stand beim League-Cup-Duell gegen Tottenham Hotspur nicht im Kader der Reds, verfolgte das Spiel aber von der Tribüne aus.

Mutmaßlich wurde Wirtz von Trainer Andoni Iraola geschont. Kapitän Virgil van Dijk und Konstantinos Tsimikas fehlten ebenso im Kader. Ansonsten waren am Dienstag alle weiteren fitten Stars mit dabei.

Florian Wirtz steht nicht im Kader Florian Wirtz steht nicht im Kader © IMAGO/Propaganda Photo

Liverpool: Gravenberch und Barcola auf der Bank

Ex-Bayern-Profi Ryan Gravenberch saß ebenso wie Star-Neuzugang Bradley Barcola zunächst auf der Bank. Im Sturm durfte der 20 Jahre alte Waliser Lewis Koumas von Beginn an ran.

Bei den Spurs starteten Ex-Eintracht-Profi Omar Marmoush und der ehemalige Bayern-Spieler Mathys Tel. Richarlison stand nicht im Kader.

In der 35. Minute wurde Wirtz dann von den TV-Kameras eingefangen. Der 23-Jährige trug eine Kappe und beobachtete das Geschehen von der Tribüne aus.

Liverpool – Tottenham, die offiziellen Aufstellungen:

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Araújo, Gomez, Kerkez – Nyoni, Mac Allister – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas

Tottenham: Dúbravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie – Bentancur, Bergvall – Kudus, Gallagher, Tel – Marmoush