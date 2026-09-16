Liverpool-Star lässt Iraola staunen

Dominik Szoboszlai und Giorgi Mamardashvili sichern dem FC Liverpool das Pokal-Weiterkommen gegen Tottenham. Beide werden nach ihren Leistungen mächtig gefeiert.

Der FC Liverpool hat seine aufsteigende Formkurve mit einem gegen Tottenham unter Beweis gestellt und die Spurs noch tiefer in die Krise geschossen. Obwohl Trainer Andoni Iraola seine Startelf auf zehn Positionen veränderte, stellten Alexis Mac Allister und Cody Gakpo schon früh die Weichen für den späteren Erfolg.

Zwar konnte Conor Gallagher auf 1:2 verkürzen, jedoch hielt zunächst Giorgi Mamardashvili den Sieg fest, ehe Dominik Szoboszlai mit einem Traumtor aus der Distanz für einen fulminanten Schlusspunkt sorgte. Nach dem spektakulären Sieg wurden sowohl der Keeper als auch der Mittelfeld-Star mächtig gefeiert.

Dominik Szoboszlai zeigte es seinen Kritikern Dominik Szoboszlai zeigte es seinen Kritikern © IMAGO/Offside Sports Photography

Szoboszlai-Traumtor sorgt für Staunen: „Das ist magisch“

Szoboszlai legte nach seinem 30-Meter-Treffer den Finger ans Ohr – und setzte ein deutliches Zeichen an seine Kritiker. „Manche mögen ihn für arrogant halten, aber wenn man solche Tore schießen kann, wer wäre das nicht?“, schrieb die englische Zeitung Daily Mail.

„Das ist magisch. Was für ein außergewöhnliches Tor von Szoboszlai“, gab Sky Sports Football zu verstehen. „Wowzer, was für eine Art, den Sieg abzusichern“, zeigte sich die Zeitung Independent beeindruckt. In der ungarischen Presse wurde der Nationalheld ebenfalls gelobt. „Er hat das Publikum mit einem Jahrhunderttor verzaubert“, staunte Index.hu.

Take a bow, Dom 🫰✨ pic.twitter.com/IILXCZ5AR5 — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2026

„Das dritte Tor ist Weltklasse, es ist überragend“, zeigte sich auch Coach Iraola von der sehenswerten Szoboszlai-Bude angetan und betonte dessen allgemeine Stärke bei Distanzschüssen. „Die Sache bei ihm ist, dass du vor dem Schuss darauf vertraust, dass er ein Tor schießen kann. Bei anderen Spielern denkst du vielleicht: ‚Es ist zu weit.‘ Bei ihm denkt man, dass es ein Tor werden kann“, beschrieb er.

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Mamardashvili glänzt mit wichtiger Parade: „Sensationell“

Giorgi Mamardashvili parierte zweimal bärenstark Giorgi Mamardashvili parierte zweimal bärenstark © IMAGO/Propaganda Photo

Ebenso wichtig war für die Reds jedoch die Tat von Mamardashvili gegen Omar Marmoush wenige Minuten zuvor.

Die Zeitung „Sun“ bezeichnete diese als „sensationell“ und führte aus: „Es war eine so großartige Tat, dass sogar Alisson auf der Ersatzbank in die Hände klatschte. Auch die Daily Mail befand, dass sich der Keeper für „zwei starke Paraden“ ein „Lob“ verdient habe. Mamardashvili hatte bereits in Durchgang eins gegen Lucas Bergvall gut gerettet. In der Notenvergabe der Independent erhielt der Georgier aufgrund seiner „exzellenten Saves“ mit 8/10 Punkten mit die beste Bewertung aller Spieler.

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FC Liverpool: Torschützen Gakpo und MacAllister ebenfalls in aller Munde

Doch nicht nur Mamardashvili und Szoboszlai standen beim spektakulären Pokal-Abend im Fokus, sondern mit Gakpo und Mac Allister auch zwei Akteure, die im Sommer beinahe den LFC verlassen hätten. „Die Hauptarchitekten des Sieges waren zwei Spieler, die im Verein noch etwas zu beweisen haben“, schrieb die Daily Mail. Der Argentinier zeigte sich jüngst enttäuscht, weil Liverpool seinen bis 2028 laufenden Vertrag nicht verlängern wollte, während der Niederländer nach einer durchwachsenen Saison zum Verkaufskandidat wurde. „Die beiden kombinierten hier mit einer tödlichen Wirkung“, staunte die englische Zeitung.

Die Independent bewertete beide Spieler mit 8/10 Punkten. Gakpo habe seinen „hervorragenden Saisonstart mit einem für ihn typischen Tor“ fortgesetzt, während Mac Allister für ein „wichtiges Tor an einem Abend, an dem Liverpool seine Erfahrung brauchte“ gelobt wurde. „Er war zur Stelle und zeigte seine Klasse“, lautete das klare Fazit.