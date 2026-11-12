Der Torhüter, der folgenschwer mit dem später verstorbenen Stürmer Jesús de Miguel zusammengestoßen war, ist noch außen vor.

Nach dem Tod des spanischen Stürmers Jesús de Miguel bekommt Torhüter Jesús Owono von seinem Klub FC Andorra jeglichen „Freiraum“, um in Ruhe über die Fortsetzung seiner Karriere zu entscheiden.

Das erklärte Trainer Carles Manso am Donnerstag. De Miguel war in der vergangenen Woche im Alter von 30 Jahren gestorben. Vorausgegangen war ein schwerer Zusammenprall mit Owono bei einem Zweitligaspiel am 2. November.

Jesús Owono soll in Ruhe über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden Jesús Owono soll in Ruhe über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden © IMAGO/Photo Players Images

Einer der schlimmsten Tage seines Lebens

Der Angreifer von CD Teneriffa war am folgenden Morgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Owono habe „den Freiraum, sich vollkommen frei zu fühlen, jede Entscheidung zu treffen – zurückkommen zu wollen, nicht zurückkommen zu wollen –, wann immer er es für angemessen hält und wenn er sich wirklich bereit fühlt, eine solche Entscheidung zu treffen“, sagte Manso.

Der 25-Jährige hatte nach dem Tod de Miguels von den „schlimmsten Tagen meines Lebens“ gesprochen. Der FC Andorra bestreitet am Samstag bei UD Almería seine erste Partie seit dem Unglück. Owono hat bislang nicht gemeinsam mit der Mannschaft trainiert.

Ihm droht zudem eine Sperre durch den spanischen Fußballverband, nachdem er für das Foulspiel des Feldes verwiesen worden war. Zudem wurde eine polizeiliche Ermittlung eingeleitet, was in vergleichbaren Fällen üblich sei.

0:57 Omnisport Jesús de Miguel unter großer Anteilnahme beigesetzt

Owono „zutiefst betroffen“

Owono sei „von der Situation zutiefst betroffen und hatte offensichtlich keine Absicht hinsichtlich des Ausgangs, der auf den Zusammenstoß folgte, der letztlich eine Tragödie ist, mit der er leider leben muss“, sagte Manso.

Am Wochenende hatten sich Spieler und Fans von CD Teneriffa zu einer Gedenkveranstaltung für De Miguel versammelt. An dessen Beisetzung nahmen rund 400 Trauergäste teil, darunter Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente und Real-Madrid-Präsident Florentino Perez.