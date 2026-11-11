Der an Ajax verliehene Torwart Marc-André ter Stegen lässt offen, ob er zum FC Barcelona zurückkehrt.

Marc-André ter Stegen lässt eine Rückkehr zum FC Barcelona offen. Der an Ajax Amsterdam verliehene Torwart sprach während des DFB-Lehrgangs mit Sport Bild über seine Zukunft und sein aktuelles Verhältnis zu Barca-Trainer Hansi Flick. Mit der deutschen Nationalmannschaft trifft er am Freitag am fünften Spieltag der Nations League auf Serbien.

„Ich habe zuletzt keinen Kontakt zu Hansi gehabt“, sagte ter Stegen. Mit einigen Spielern des FC Barcelona spreche er dagegen gelegentlich, um sich nach ihrer Situation zu erkundigen. Auch die Ergebnisse seines Stammklubs verfolgt er regelmäßig – und schaut dessen Spiele, wenn sie sich nicht mit den Partien von Ajax überschneiden.

Ter Stegens Vertrag in Barcelona läuft bis 2028, die Leihe nach Amsterdam über eine Saison. „Ich habe zwölf Jahre in Barcelona gespielt und deshalb eine sehr enge Beziehung zum Klub. Wir haben erst November, deshalb kann ich noch nicht sagen, was im nächsten Sommer passieren wird“, erklärte er. Bei Barca gehören Joan Garcia, Wojciech Szczesny und Dominik Livaković zum Torwartteam der ersten Mannschaft – Szczesnys Vertrag endet im Juni.

Ter Stegen über Rivalität mit Neuer

Der Torwart blickte auch auf den langjährigen Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer im DFB-Team zurück. Neuer sei „wahrscheinlich einer der besten Torhüter aller Zeiten“ und habe in der Nationalmannschaft zu Recht großen Respekt genossen. Konkurrenz habe den jeweils spielenden Keeper besser gemacht, sagte ter Stegen – auch wenn er selbst gern häufiger gespielt hätte.

Die Entscheidung der Trainer für Neuer müsse er akzeptieren.

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Seinen Frust darüber habe er nicht immer gezeigt: „Es gab auch Momente, in denen ich das Gefühl hatte, vielleicht mehr Chancen verdient zu haben.“ Besonders bitter war für ihn die WM 2018, als Neuer nach achtmonatiger Verletzungspause den Vorzug erhielt. „Das war für mich der bitterste Moment, aber ich möchte nicht wieder darauf zurückkommen“, sagte ter Stegen und betonte, dass letztlich der Trainer entscheide.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.