Der FC Barcelona muss früh im Clásico wechseln. Supertalent Xavi Espart verletzt sich nach einem Zweikampf.

Früher Schock für den FC Barcelona im legendären Clásico (JETZT im LIVETICKER): Supertalent Xavi Espart hat sich in der ersten Hälfte gegen Real Madrid verletzt, nachdem er in einen Zweikampf mit Aurélien Tchouaméni verwickelt war.

Der 19-Jährige konnte zunächst weiterspielen, setzte sich in der 29. Minute aber auf den Rasen, um behandelt zu werden. Die Konsequenz: Espart wurde ausgewechselt – wo genau sich der Rechtsverteidiger verletzt hatte, blieb zunächst offen. Für Espart kam Alejandro Balde in die Partie (30.).

Xavi Espart (l.) im Zweikampf mit Yan Diomande Xavi Espart (l.) im Zweikampf mit Yan Diomande © IMAGO/ZUMA Press

Wenig später erzielte Kylian Mbappé die Führung für die Königlichen (41.). Dabei blieb es bis zur Pause.