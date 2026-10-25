Real Madrid schockt Barca spät im Clásico

Real Madrid schockt den FC Barcelona spät im Clásico. Kylian Mbappé erzielt beide Tore für die Königlichen. Die Presse sieht Real zurück auf großer Bühne.

Später Schock für Barca – und José Mourinho geht auf die Knie: Real Madrid hat den spanischen Clásico durch ein Last-Minute-Tor von Kylian Mbappé für sich entschieden (2:1).

Der Franzose erzielte den entscheidenden Treffer in der Schlussphase, nachdem zuvor Barca lange auf den Siegtreffer gedrängt hatte. Real-Trainer Mourinho ging nach Mbappés Tor auf die Knie und jubelte mit geballter Faust, wie er es einst schon im Bernabéu getan hatte.

Kylian Mbappé jubiliert Kylian Mbappé jubiliert © IMAGO/ZUMA Press Wire

Mbappé war es auch, der die Führung für die Königlichen in der ersten Hälfte erzielt hatte (41.). Raphinha glich in der zweiten Hälfte aus (61.).

Real Madrid unter Druck

Durch den Sieg rückt Real auf drei Punkte an Spitzenreiter Barca heran, bleibt aber zunächst auf Platz drei hinter Atlético Madrid.

„Real Madrid ist zurück“, schrieb die spanische Marca, der eine Nähe zu den Königlichen zu unterstellen ist. Die As wählte fast dieselben Worte und unterstrich damit den Ton des Abends: „Madrid ist wieder da“.

Hatten die Königlichen die erste Hälfte noch größtenteils dominiert, wurde Barca in der zweiten Hälfte immer stärker. Besonders in der Schlussphase geriet Real sukzessive unter Druck, vieles sah danach aus, als würden die Katalanen den finalen Punch auf ihrer Seite haben.

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Camavinga brilliert

Doch dann kam der eingewechselte Eduardo Camavinga. Der viel getadelte Franzose, der im Viertelfinale der Champions League beim FC Bayern die Gelb-Rote Karte gesehen hatte und seitdem teilweise von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, setzte sich stark auf der rechten Seite durch und bereitete das entscheidende Tor von Mbappé mustergültig vor.

Flick kassierte im achten Spiel gegen Real als Barca-Trainer seine zweite Niederlage. Nach insgesamt 265 direkten Duellen liegt Madrid nun wieder knapp vorn (107:106 Siege).

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